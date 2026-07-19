Filmi “Odisea” i Christopher Nolanit – një ep i lashtë që sjell një mesazh për botën moderne
Filmi “Odisea” i Christopher Nolanit është një nga projektet më të pritura të vitit dhe, sipas analizës, regjisori ka arritur të marrë historinë mijëravjeçare të Homerit dhe ta shndërrojë në një reflektim për problemet e shoqërisë moderne.
Një nga sfidat më të mëdha të përshtatjes së këtij epi ka qenë ruajtja e madhështisë së veprës origjinale, duke bërë njëkohësisht zgjedhje të reja artistike.
Nolan nuk përpiqet të kopjojë çdo detaj historik, por krijon një botë që lidhet me publikun modern.
Foto: YouTube
Ai shmang disa nga episodet më të njohura të historisë së Odiseut, ndërsa fokusohet te temat më të thella të veprës.
Një element qendror i filmit është rënia e qytetërimit të epokës së bronzit, një periudhë historike kur qytetërimet e Mesdheut lindor ishin të lidhura përmes tregtisë dhe bashkëpunimit.
Rreth viteve 1250–1150 para erës sonë, ky sistem pësoi një kolaps të madh, i cili lidhet edhe me periudhën e luftës së Trojës.
Në interpretimin e Nolanit, frika nga pushtuesit dhe shkatërrimi i qytetërimeve lidhet me të ashtuquajturit “Popujt e Detit”, të cilët në histori janë përmendur si një nga faktorët e krizës së asaj kohe.
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Megjithatë, filmi sjell një kthesë interesante duke sugjeruar se vetë grekët, të cilët pushtuan Trojën përmes mashtrimit të Kalit të Trojës, u bënë simbol i forcave që shkatërruan rendin e vjetër.
Një nga temat kryesore të filmit është “ligji i Zeusit”, që përfaqëson të drejtën e mikpritjes, respektit dhe mbrojtjes së çdo njeriu, pavarësisht statusit të tij.
Në botën e Odiseut, ky parim shkelet vazhdimisht: nga mashtrimi i Trojës, te sjellja e padurueshme e pretendentëve në Itakë dhe shkeljet e tjera ndaj rregullave njerëzore e hyjnore.
Sipas analizës, kjo temë mund të shihet si një paralelizëm me kohët moderne, ku dobësimi i ligjit ndërkombëtar dhe mosrespektimi i rregullave globale mund të shihen si shenja të një krize të madhe të qytetërimit.
Në fund, filmi i Nolanit nuk mbetet vetëm një histori për luftën, humbjen dhe shkatërrimin, por sjell edhe një mesazh shprese.
Ashtu si në veprat e tij të mëparshme, regjisori sugjeron se edhe pas periudhave më të errëta, njerëzimi ka mundësi të rindërtojë rendin dhe qytetërimin. /Telegrafi/