Aleanca zgjedh Kryesinë e re, Gjini: Po hyjmë në një fazë të re organizimi
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka njoftuar se Këshilli i Përgjithshëm i Aleancës, i dalë pas zgjedhjeve të brendshme, ka miratuar përbërjen e re të Kryesisë dhe ka funksionalizuar organet kryesore të partisë.
Përmes një postimi pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, Gjini bëri të ditur se, përveç votimit të Kryesisë, janë themeluar dhe funksionalizuar edhe Këshilli i Kryetarëve të Degëve, Këshilli i Nderit, Kolegjiumi i Ekspertëve të Aleancës, Kolegjiumi i Anëtarëve të Kuvendeve Komunale dhe Kolegjiumi i Drejtorëve të Aleancës.
Sipas Gjinit, ky proces përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e strukturave organizative të partisë dhe në përgatitjen për sfidat politike që e presin Aleancën.
“Aleanca mbetet e vendosur të vazhdojë angazhimin e saj për një Kosovë më të zhvilluar, më të sigurt dhe më të fuqishme, duke u mbështetur në vlerat, përvojën dhe përkushtimin e njerëzve tanë”, ka theksuar ai.
Gjini ka vlerësuar se përbërja e re e Kryesisë ndërthur përvojën me energjinë e re, me synimin për të udhëhequr me përgjegjësi proceset politike dhe organizative të Aleancës.
Në fund, kryetari i Aleancës uroi të gjithë të zgjedhurit për detyrat e reja, duke u dëshiruar suksese në përgjegjësitë që do të mbajnë.