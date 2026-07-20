Trump paralajmëron hakmarrje të fortë kundër Iranit pas vdekjeve në SHBA
Presidenti Donald Trump po paralajmëron për hakmarrje të fortë për vdekjet e ushtarëve amerikanë të shkaktuar nga Irani pas një fundjave vdekjeprurëse për anëtarët e shërbimit amerikan.
"Sa herë që Irani vret një ushtar amerikan, ata do të paguajnë për atë vrasje shumëfish", shkroi ai në Truth Social të hënën.
Ai tha se ia kishte komunikuar udhëzimet e tij krerëve të lartë ushtarakë, transmeton Telegrafi.
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"Kjo direktivë i është përcjellë Sekretarit të Luftës, Pete Hegseth, Kryetarit të Shtabit të Përbashkët, Daniel Caine, dhe çdo Udhëheqësi në Ushtri", shkroi ai.
Pentagoni konfirmoi tre vdekje në SHBA gjatë fundjavës, përfshirë dy në një bazë ushtarake në Jordani dhe një në Irakun verior.
Ushtria vazhdon të shqyrtojë mbetjet e paidentifikuara të gjetura në vendin e sulmit në Jordani, një tregues se numri i të vdekurve mund të rritet. /Telegrafi/