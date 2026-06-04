Real Madridi ka pasur kontakte me mbrojtësin e Arsenalit
Fabrizio Romano ka konfirmuar se Real Madridi është i interesuar për mbrojtësin e Arsenalit, Riccardo Calafiori, por paralajmëron se marrëveshja nuk do të jetë e lehtë, pasi londinezët e shohin italianin si pjesë të rëndësishme të projektit.
Italiani mund të ndërrojë mjedis vetëm nëse kompletohet disa kushte rreth marrëveshjes.
“Real Madridi nuk e ka mbyllur punën me mbrojtësit, sepse situata lidhet me pozicionin e qendërmbrojtësit dhe të mbrojtësit të majtë”.
“Në thelb, te Real Madridi në krahun e majtë kanë Alvaro Carreras dhe pastaj Ferland Mendy, i cili është i lënduar tani dhe ka pasur shumë lëndime gjatë viteve të fundit".
“Ideja e Real Madridit është që nëse ka një mundësi për një lojtar që mund të ndihmojë si qendërmbrojtës dhe si mbrojtës i majtë, dhe Riccardo Calafiori, për shembull, është ai lloj profili, për Real Madridin mund të jetë një opsion interesant për t’u ndjekur në treg".
“Për Calafiorin, ajo që mund t’ju zbuloj është se ka pasur kontakt me njerëz pranë Calafiorit disa javë më parë, me Real Madridin që ka kërkuar informacion rreth mbrojtësit italian".
“Ai është ende një lojtar shumë i rëndësishëm për Arsenalin. Pra, nuk është aspak i lehtë. Dhe për Arsenalin, Calafiori është vërtet një pjesë e rëndësishme e projektit. Pra, të shohim çfarë do të ndodhë aty. Por Real Madridi po kërkon një lojtar të atij profili”,” përfundoi Romano. /Telegrafi/