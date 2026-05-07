Pse Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi humbën miliona ndjekës në Instagram brenda natës?
Dy yjet e mëdhenj të futbollit, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi i shokuan tifozët pasi humbën papritur miliona ndjekës në rrjetin social Instagram vetëm brenda pak orësh.
Rënia dramatike nuk u shkaktua nga polemikat apo reagimet negative të tifozëve.
Në vend të kësaj, thuhet se erdhi pasi Instagram kreu një operacion masiv pastrimi që synonte profilet e rreme, faqet joaktive dhe llogaritë bot në të gjithë platformën.
🤖🚨 𝗡𝗘𝗪: Instagram deleted millions of bot and fake accounts last night.
• Cristiano Ronaldo lost over 8M followers
• Leo Messi lost over 5M followers pic.twitter.com/bLO7LkKx4B
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026
Sipas faqeve të ndjekjes së mediave sociale, Ronaldo humbi më shumë se tetë milionë ndjekës brenda natës, ku nga 674 milionë ndjekës, mbeti në 666 milionë.
Në anën tjetër, llogaria e Messit ra me mbi pesë milionë, ku nga 512 milionë ndjekës sa kishte, tani numëron 507 milionë.
Pavarësisht shifrave të mëdha, të dy ikonat e futbollit mbeten ndër njerëzit më të ndjekur në botë në Instagram.
Nëse ka ndonjë gjë, spastrimi zbuloi se sa llogari të rreme ndjekin personazhe të famshëm dhe figura të mëdha publike.
Platformat e mediave sociale heqin rregullisht llogari të dyshimta ose të automatizuara për të përmirësuar autenticitetin dhe saktësinë e angazhimit, por shkalla e spastrimit të fundit në Instagram i kapi shumë përdorues në befasi. /Telegrafi/