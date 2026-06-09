Florentino Perez po përgatit 300 milionë euro për dy transferime të mëdha këtë verë
Real Madridi po përgatit një investim prej 300 milionë eurosh për të bërë një bum në tregun e transferimeve dhe për të siguruar dy nënshkrime të klasit botëror: Enzo Fernendez dhe Julian Alvarez.
Florentino Perez, president i rizgjedhur së fundmi i klubit, është i vendosur të tronditë afatin kalimtar të verës me dy nënshkrime të jashtëzakonshme që do të forcojnë njëkohësisht si mesfushën ashtu edhe sulmin.
Plani i veprimit nga drejtuesit e Concha Espina përfshin shpërndarjen e dy shumave historike për dy klube të njohura, duke iu përgjigjur drejtpërdrejt kërkesave taktike të stafit të ardhshëm të trajnerëve për të krijuar një skuadër ëndrrash që do t'i kthejë Real Madridit hegjemoninë evropiane.
Prioriteti kryesor i Mourinhos në mesfushë është sigurimi i nënshkrimit të Enzo Fernandez, një lojtar që ka qenë prej kohësh në listën e ngushtë të presidentit të Real Madridit.
Mesfushori argjentinas mezi pret të largohet nga Stamford Bridge këtë verë dhe bordi i Chelseat tashmë e ka vendosur tarifën e transferimit të tij në 150 milionë euro.
Mourinho, i cili zyrtarisht do të marrë përsipër stolin e Real Madridit për sezonin e ardhshëm garues, e sheh Enzon si dirigjentin ideal për të sjellë qartësi, lidership dhe ekuilibër taktik në një mesfushë që ka nevojë urgjente për qasje të reja.
Faza e dytë e këtij operacioni ambicioz të tregut tregon drejtpërdrejti drejt Metropolitano, ku skuadra Los Merengues planifikon të japë një goditje shkatërruese me nënshkrimin e Julian Alvarez.
Drejtuesit e lartë të Real Madridit synojnë të formalizojnë një propozim financiar prej 150 milionë eurosh, një shumë që përmbush me përpikëri kërkesat e larta të Atletico Madridit për të autorizuar transferimin e lojtarit të tyre kryesor sulmues përballë presionit të fortë nga Barcelona.
Dëshira e palëkundur e “Merimangës” për t’u larguar nga Atletico Madrid, por për të qëndruar në Spanjë, ka qenë një faktor kyç në projektin e Real Madridit, duke e joshur plotësisht sulmuesin 26-vjeçar.
Për të krijuar një përshtatje harmonike për Eznon dhe Alvarez brenda dhomës së zhveshjes së Madridit, drejtuesit sportivë të Valdebebas do të kryejnë një pastrim drastik në ekipin e parë, duke hequr lojtarët që nuk gëzojnë besimin e stafit të ri të trajnerëve.
Real Madridi do të përshpejtojë largimet multi-milionëshe të sulmuesve të kalibrit të Rodrygo Goes, Brahim Diaz dhe të riut Franco Mastantuono, duke liruar hapësirë në një vijë sulmuese tashmë të mbipopulluar me lojtarë.
Po kështu, ristrukturimi i mesfushës do të detyrojë largimet e përhershme të Eduardo Camavinga dhe Dani Ceballos, dy lojtarë që fillimisht u konsideruan të tepërt për nevojat e Mourinhos.
Këto largime do të ndihmojnë në balancimin e faturës së pagave dhe do të financojnë një nga transferimet e dyfishta më të shtrenjta dhe spektakolare në historinë e futbollit modern. /Telegrafi/