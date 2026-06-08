Mourinho ka dy lojtarë për krahun e majtë të mbrojtjes te Real Madridi - ai duhet të zgjedh njërin
Projekti i ri i Real Madridit nën drejtimin e José Mourinhos vazhdon me ritëm të plotë. Pasi siguroi Ibrahim Konaté për mbrojtje qendrore dhe Denzel Dumfries për mbrojtës të djathtë, klubi tani i ka përqendruar të gjitha përpjekjet e tij në sjelljen e një mbrojtësi të majtë, siç dëshirohet nga eksperti portugez.
Dy emra janë në garë: lojtari kroat Josko Gvardiol nga Manchester City, siç është raportuar disa javë më parë, dhe lojtari italian Riccardo Calafiori nga Arsenali, shkruan AS .
Mourinho vlerëson aftësinë e lojtarëve për të luajtur si qendërmbrojtës dhe si anësor. Trajneri portugez dëshiron një mbrojtje që mund të transformohet lehtësisht gjatë ndeshjes dhe të luajë me tre qendërmbrojtës.
Përveç kësaj, ai beson se mbrojtësit e djathtë që ka në dispozicion, Trent Alexander-Arnold dhe Dumfries, janë jashtëzakonisht ofensiv në natyrë. Kjo është arsyeja pse ai dëshiron një lojtar me karakteristika më të forta mbrojtëse në krahun e majtë për të ruajtur ekuilibrin e ekipit. Vendosja e ekuilibrit në të gjitha linjat është një nga shqetësimet kryesore të Mourinhos.
Negociatat me Manchester Cityn
Në të dyja rastet, Real Madridi duhet të ulet në tryezën e negociatave. Guardiola ka kontratë me Manchester Cityn deri në vitin 2028 dhe në muajt e fundit ka humbur rëndësinë në ekip për shkak të një dëmtimi.
Man City i pagoi Leipzigut 90 milionë euro për mbrojtësin kroat në vitin 2023 dhe ai ka qenë në formë të shkëlqyer që atëherë.
Sipas portalit të specializuar Transfermarkt, vlera e Guardiolës në treg është aktualisht 70 milionë euro. AS ka raportuar tashmë se lojtari iu ofrua Realit disa javë më parë. Të vetëdijshëm për vlerën e Guardiolës dhe interesin e klubeve si Reali, City po përpiqet të negociojë një zgjatje të kontratës, por Guardiola është tërhequr nga oferta e "Klubit Mbretëror" dhe mundësia e punës nën drejtimin e Mourinhos, pohon portali spanjoll.
Calafiori si një opsion më realist
Kandidati tjetër është Riccardo Calafiori, mbrojtësi i majtë i Arsenalit dhe Italisë. Kontrata e tij është deri në vitin 2029 dhe Transfermarkt e vlerëson atë me 55 milionë euro. Arsenali fillimisht pagoi 43 milionë euro për të nga Bologna.
Italiani e ka humbur vendin e tij në formacionin titullar nga Piero Hincapié nën drejtimin e trajnerit Mikel Arteta, pavarësisht se ka luajtur relativisht shpesh këtë sezon. Ai ka bërë 26 paraqitje në Ligën Premier, pesë në Ligën e Kampionëve, ku gjithashtu ka qenë titullar në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales kundër Atléticos, dhe nga dy paraqitje në EFL dhe FA Cup.
Ky është një lojtar që Mourinho e ka ndjekur gjatë gjithë karrierës së tij. Calafiori erdhi nga akademia e të rinjve të Romës në kohën kur Mourinho po drejtonte klubin nga kryeqyteti italian dhe ishin portugezi ata që i dhanë mundësitë e para si senior.
Nuk ka dyshim se sjellja e Calafiorit është dukshëm më e realizueshme dhe financiarisht e favorshme sesa Gvardiol. /Telegrafi/