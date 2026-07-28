Vinicius Jr përballet me fatin e Sergio Ramos në Real Madrid
Vinicius Junior po përballet me një paralajmërim serioz se taktikat e tij në negociatat me Real Madridin mund t'i kushtojnë karrierën në klub, duke ndjekur shembullin e ish-kapitenit Sergio Ramos.
Negociatat për një kontratë të re janë në ngërç, dhe ajo aktuale zgjat edhe për një vit. Situata po monitorohet nga Arsenali, i cili është gati t'i ofrojë brazilianit statusin e njërit prej lojtarëve më të paguar në botë.
Ekspertët besojnë se vonesa mund të provokojë presidentin e klubit Florentino Perez, i njohur për mungesën e durimit me lojtarët që e kundërshtojnë. Gazetari Aritz Gabilondo shpjegoi në emisionin "El Larguero" të Cadena SER se Vinicius po e "gjykon gabim" situatën.
Sipas Gabilondo, braziliani përdor taktika negociuese që Real Madridi dhe Perez i përçmojnë. Ai paralajmëroi se të kundërshtosh Perezin në rrethana të tilla është "jashtëzakonisht e komplikuar" dhe bëri një paralele me rastin e Sergio Ramos, i cili u largua papritur nga klubi pas negociatave të dështuara.
"Nëse të dyja palët duan një zgjatje, kontrata nënshkruhet dhe historia mbaron. Dikush po luan një lojë tjetër këtu. Sinqerisht, nëse shikojmë historinë e kësaj historie - mendoni për situatën me Arabinë Saudite, dhe tani papritmas shfaqet Arsenali - është e qartë se njëra palë nuk është plotësisht e ndershme në tryezën e negociatave", tha Gabilondo.
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Kujtesë për rastin Ramos
Gabilondo shtoi se është një strategji që presidenti i Realit nuk e toleron. "Më kujtohet rasti i Sergio Ramos dhe shumë të tjerëve. Të sfidosh Florentino Perezin në rrethana të tilla është jashtëzakonisht e komplikuar", tha ai. Gabilondo thotë se ajo që i ndodhi Ramosit mund t'i ndodhë edhe Viniciusit.
Ramos i kishte kërkuar klubit një zgjatje të kontratës për dy vjet, ndërsa Reali i ofroi atij një kontratë njëvjeçare. Në kohën kur mbrojtësi spanjoll ndryshoi mendje dhe vendosi të pranonte kushtet e klubit, oferta nuk ishte më e vlefshme. Perez e tërhoqi atë dhe Ramos, si një legjendë e klubit, u detyrua të largohej në vitin 2021.
Gabilondo këmbëngul se paratë nuk janë çështja kryesore, as krahasimet me pagën e Kylian Mbappes.
"Nuk ka të bëjë me paratë, as me atë që ai meriton në krahasim me Mbappen, apo diçka të tillë. Pyetja është nëse ai dëshiron të luajë për Realin apo jo. Nuk duket se është kështu, kështu që mendoj se vendimi është më shumë në duart e Vinicius sesa në duart e klubit", përfundoi ai.
Sipas Capology, një burim jozyrtar i pagave të lojtarëve të futbollit, Vinicius fiton 25 milionë euro bruto në vit te Real Madridi, duke përjashtuar bonuset. Mbappe është lojtari më i paguar te klubi madrilen me 31.25 milionë euro.
Statistikat me Real Madridin
Që kur iu bashkua Realit nga Botafogo në vitin 2018 për 45 milionë euro, Vinicius ka bërë 375 paraqitje, duke shënuar 128 gola dhe duke dhënë 100 asistime.
Sezonin e kaluar, kur Real Madridi dështoi të fitonte një trofe për të dytin vit radhazi, braziliani bëri 53 paraqitje, duke shënuar 22 gola dhe duke dhënë 14 asistime.
Transfermarkt e vlerëson atë me 140 milionë euro. Ai ka fituar 14 trofe dhe ka përfunduar i dyti në Topin e Artë në vitin 2024. /Telegrafi/