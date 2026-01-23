DiCaprio i nominuar për çmimin 'Oscar' për herë të tetë: Pak aktorë ia kanë dalë mbanë këtë
Leonardo DiCaprio është nominuar për çmimin Oscar për herë të gjashtë në kategorinë e rolit kryesor mashkullor për filmin "One Battle After Another", në të cilin luan rolin e babait beqar dhe revolucionarit të hutuar Bob Ferguson. Deri më tani, ai është nominuar për këtë çmim prestigjioz gjithsej tetë herë në karrierën e tij.
Dhjetë vjet pasi fitoi çmimin Oscar për aktorin më të mirë për filmin "The Revenant", DiCaprio tani i është bashkuar shoqërisë së rrallë të Daniel Day-Lewis. Duke përfshirë një nominim për aktor mbështetës në filmin "What's Eating Gilbert Grape", ai është tani një nga vetëm tetë aktorë dhe aktore që e kanë arritur këtë rekord statistikor. Ai ka tetë nominime në total, përfshirë një nominim për filmin më të mirë si producent për "The Wolf of Wall Street".
DiCaprio, një aktor i njohur për besnikërinë e tij të zjarrtë ndaj regjisorëve, është më pak i interesuar për vetë çmimet sesa për faktin se është pjesë e një filmi aq të përjetshëm sa "Një betejë pas një tjetri", i tha ai Associated Press.
Foto: Leonardo DiCaprio/Instagram
"Më pëlqen ajo që bëj. Në fund të fundit, gjithçka ka të bëjë me përpjekjen për të luajtur në filma që janë të paharrueshëm. Është një gjë e mrekullueshme, që kolegët e tu ta njohin disi atë punë", tha ai.
Në filmin “One Battle After Another”, DiCaprio mori një nga rolet më të mëdha në një karrierë tashmë mbresëlënëse. Është një performancë që nuk është e lehtë të përcaktohet, por që i thekson në maksimum aftësitë e tij aktruese, duke i lejuar atij të jetë i zgjuar, emocional, intim dhe plotësisht autentik.
"Është fantastik. Një film si ky, një film për të cilin Paul Thomas Anderson ka menduar për më shumë se 20 vjet, një film kaq aktual dhe i rëndësishëm, një film në të cilin pata mundësinë të punoja me kaq shumë nga heronjtë e mi, me një regjisor që është heroi im... Është e lehtë të flasësh për një arritje të tillë dhe ta promovosh atë. Është një vepër arti për të cilën je krenar dhe unë nuk mund të isha më krenar që jam pjesë e atij filmi", tha ai.
Ai shpreson që publiku do të vazhdojë t'i rikthehet këtij filmi, duke zbuluar interpretime të reja, mënyra të reja për të parë personazhet dhe motivet e tyre. Filmi mori gjithsej 13 nominime, që është vetëm më pak se vepra e "Sinners", duke përfshirë nominimet për Filmin më të Mirë, Regjisorin më të Mirë dhe nominimet për Aktorin Mbështetës për Benicio Del Toro dhe Penn. /Telegrafi/