Dhjetë transferimet më të shtrenjta në histori të futbollit, Rogers bëhet i pesti
Chelsea ka hyrë në histori me transferimin e Morgan Rogers për 137.3 milionë euro nga Aston Villa, duke e futur anglezin në mesin e pesë blerjeve më të kushtueshme të të gjitha kohërave.
Chelsea ka realizuar një nga transferimet më të bujshme në historinë e futbollit, duke siguruar shërbimet e Morgan Rogers për 137.3 milionë euro.
Me këtë shifër marramendëse, mesfushori me tipare sulmuese anglez është ngjitur në vendin e pestë të listës së transferimeve më të shtrenjta të realizuara ndonjëherë.
Rogers renditet pas vetëm katër emrave të mëdhenj të futbollit botëror, ku rekordin vazhdon ta mbajë Neymar me kalimin e tij te Paris Saint-Germain për 222 milionë euro, i ndjekur nga Kylian Mbappe me 180 milionë euro te PSG, Ousmane Dembele me 148 milionë euro te Barcelona dhe Alexander Isak, i transferuar te Liverpooli për 145 milionë euro.
Pas futbollistit të Chelseat vijnë Elliot Anderson me transferimin e tij te Manchester City për 135 milionë euro, Philippe Coutinho te Barcelona për 135 milionë euro, Joao Felix te Atletico Madridi për 127.2 milionë euro, Jude Bellingham te Real Madridi për 127 milionë euro dhe Florian Ëirtz te Liverpooli për 125 milionë euro, duke kompletuar dhjetëshen e parë.
Transferimi i Rogers konfirmon edhe një herë strategjinë agresive të Chelseat në tregun e futbollistëve. Klubi londinez ka investuar një shumë rekord për ta bërë anglezin një nga figurat kryesore të projektit të ri, ndërsa pritshmëritë tashmë janë po aq të mëdha sa edhe shuma e paguar për kartonin e tij. /Telegrafi/