Bayern Munich arrin 100 gola në Bundesliga - kush mund ta ndjekë në pesë ligat kryesore të Evropës?
Bayern Munich është bërë zyrtarisht skuadra e parë në pesë ligat kryesore evropiane që arrin kuotën e 100 golave këtë sezon, duke konfirmuar dominimin e saj të jashtëzakonshëm në Bundesliga.
Gjigantët bavarezë tashmë ndodhen vetëm një gol larg barazimit të rekordit historik të golave në këtë kampionat.
Diferenca mes liderëve gjermanë dhe rivalëve të tyre në Evropë mbetet e konsiderueshme.
Harry Kane - Bayern Munich
Barcelona renditet në vendin e dytë me 80 gola të shënuar në La Liga, plot 20 gola më pak se Bayern.
Në vendin e tretë qëndron Interi me 71 gola në Serie A.
Lista e skuadrave më produktive në pesë ligat kryesore evropiane për sezonin 2025/26:
100 gola – Bayern Munich
80 gola – Barcelona
71 gola – Inter
64 gola – Real Madrid
61 gola – Arsenal
61 gola – Paris Saint-Germain
60 gola – Manchester City
60 gola – Borussia Dortmund
58 gola – Bayer Leverkusen
56 gola – Manchester United
56 gola – Stuttgart
Me këtë ritëm, Bayern mbetet favorit absolut për të thyer rekorde të reja, ndërsa mbetet për t’u parë nëse ndonjë nga ndjekësit do të mund të afrohet në javët e mbetura të sezonit. /Telegrafi/