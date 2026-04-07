Bayern Munich është bërë zyrtarisht skuadra e parë në pesë ligat kryesore evropiane që arrin kuotën e 100 golave këtë sezon, duke konfirmuar dominimin e saj të jashtëzakonshëm në Bundesliga.

Gjigantët bavarezë tashmë ndodhen vetëm një gol larg barazimit të rekordit historik të golave në këtë kampionat.

Diferenca mes liderëve gjermanë dhe rivalëve të tyre në Evropë mbetet e konsiderueshme.

Harry Kane - Bayern Munich

Barcelona renditet në vendin e dytë me 80 gola të shënuar në La Liga, plot 20 gola më pak se Bayern.

Në vendin e tretë qëndron Interi me 71 gola në Serie A.

Lista e skuadrave më produktive në pesë ligat kryesore evropiane për sezonin 2025/26:

100 gola – Bayern Munich

80 gola – Barcelona

71 gola – Inter

64 gola – Real Madrid

61 gola – Arsenal

61 gola – Paris Saint-Germain

60 gola – Manchester City

60 gola – Borussia Dortmund

58 gola – Bayer Leverkusen

56 gola – Manchester United

56 gola – Stuttgart

Me këtë ritëm, Bayern mbetet favorit absolut për të thyer rekorde të reja, ndërsa mbetet për t’u parë nëse ndonjë nga ndjekësit do të mund të afrohet në javët e mbetura të sezonit. /Telegrafi/

