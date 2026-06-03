Barcelona rivalizon Interin dhe Chelsean për yllin e Juventusit
Mbrojtësi i krahut i Juventusit, Andrea Cambiaso, pritet të largohet këtë verë dhe shumë klube të mëdha evropiane janë të interesuara ta transferojnë.
Sipas gazetarit italian Gianluigi Longari, Barcelona është e interesuar të nënshkruajë me mbrojtësi anësor, Cambiaso, këtë verë, por përballet me konkurrencë nga Chelsea dhe Interi.
Interesi i Nerazzurrëve nuk vjen si surprizë për shkak të transferimit të afërt të Denzel Dumfries te Real Madridi.
Barcelona ka qenë duke monitoruar tregun mbrojtës pavarësisht se aktualisht është përqendruar në përforcimet sulmuese.
Si Alejandro Balde ashtu edhe Jules Kounde përballen me një të ardhme të pasigurt për shkak të rënies së formës së tyre. Largimet e tyre mund t’i hapin derën Barçës për të riinvestuar në një mbrojtës të krahut të nivelit të lartë.
Pavarësisht se njihet për cilësinë teknike dhe shkathtësinë e tij, Juventusi nuk është i kënaqur me nivelet e qëndrueshmërisë së Cambiasos dhe është i hapur për të dëgjuar ofertat për të këtë verë.
26-vjeçari u paraqit në 42 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke grumbulluar tre gola dhe pesë asistime. Kontrata e tij është e vlefshme deri në vitin 2029. /Telegrafi/