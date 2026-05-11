Sezoni i gjashtë i "La Casa De Papel" po vjen? Paralajmërimi që 'ndezi' rrjetin
Interesimi për një vazhdim të “La Casa de Papel” (“Money Heist”) është rritur sërish në ditët e fundit, pas diskutimeve online dhe një “teaser”-i të Netflix-it që ka ndezur spekulimet se universi i serialit mund të rikthehet me një kapitull të ri.
Fansat po pyesin hapur: a do të ketë “Money Heist” sezoni i gjashtë, apo Netflix do ta çojë françizën në një drejtim tjetër me histori të reja dhe personazhe të rinj?
La Casa De Papel
Çfarë dihet për sezonin e gjashtë?
Netflix ka bërë të qartë se po zgjeron universin “Money Heist”, por jo në formën e një sezoni të gjashtë të drejtpërdrejtë që vazhdon rrëfimin origjinal ashtu siç përfundoi në vitin 2021.
Platforma flet për një 'fazë të re' të françizës, duke lënë të kuptohet se mund të kemi projekte të tjera ose kapituj të rinj që mbajnë të njëjtin 'shpirt revolucionar', por jo domosdoshmërisht të njëjtën strukturë si seriali i parë.
Netflix publikoi një paralajmërim ku shfaqen pamje të njohura nga grabitjet ikonike në Royal Mint dhe Bankën e Spanjës, i shoqëruar me mesazhin “the revolution never ends” (“revolucioni nuk mbaron kurrë”).
Edhe pse videoja nuk konfirmon qartë një sezon të ri, ajo mbyllet me një moment që ka bërë fansat të flasin shumë: një skenë ku sugjerohet se zbulohet/zbërthehet një shufër ari e fshehur.
Ky detaj i vogël ka ndezur teori se historia mund të rikthehet në periudhën pas grabitjes së arit, duke hapur rrugë për një vazhdim apo një tjetër grabitje të madhe.
La Casa De Papel
A do të rikthehet Profesori dhe ekipi origjinal?
Thuhet se nuk ka ende një listë zyrtare kasti për një sezon të mundshëm të gjashtë.
Fansat, natyrisht, shpresojnë që nëse do të ketë vazhdim direkt, të rikthehet edhe Alvaro Morte në rolin e Profesorit, sepse ai është figura qendrore e gjithë rrëfimit.
Megjithatë, paralajmërimi lë të kuptohet se 'fryma e revolucionit' mund të vazhdojë edhe nëse françiza ecën përpara me personazhe të rinj, duke ruajtur tensionin, rebelimin dhe dinamika të ndërlikuara marrëdhëniesh - elementë që e kanë bërë serialin aq të suksesshëm.
Në kast përmenden edhe Michelle Jenner, Tristan Ulloa dhe Begona Vargas.
Sipas përshkrimit, sezoni i dytë do të lidhet me grabitjen e quajtur “Lady with an Ermine” (Zonja me hermelinë), e cila paraqitet si një episod kyç që mund të shërbejë si urë drejt zhvillimeve të reja në universin “Money Heist”, duke shfaqur një anë më të rrezikshme dhe më hakmarrëse të botës së grabitjeve.
Kur dhe ku shfaqet?
Sipas informacionit të dhënë, “Berlin” Season 2 pritet të shfaqet globalisht më 15 maj 2026, dhe do të jetë i disponueshëm në Netflix, si pjesa tjetër e projekteve të kësaj.
Detaje të tjera për 'fazën e ardhshme' të “Money Heist” pritet të bëhen më të qarta pas premierës së “Berlin”. /Telegrafi/