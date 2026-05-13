Peter Jackson fiton Palmën e Artë në Festivalin e Filmit në Kanë
Edicioni i 79-të i Festivalit të Filmit në Kanë u hap të martën, duke shënuar fillimin e programit dymbëdhjetë-ditor që do të përfundojë me çmimin Palma e Artë më 23 maj.
Mbrëmja e parë u shënua me ndarjen e një çmimi për regjisorin Peter Jackson, por edhe me mesazhe të forta politike që errësuan shkëlqimin e festivalit.
Konkretisht, ai u prezantua para audiencës nga Elijah Wood, i njohur për rolet e tij si Frodo Baggins në trilogjinë "Lord of the Rings" të Jacksonit.
"Nuk e kam kuptuar kurrë pse marr Palmën e Artë. Nuk jam tipi i Palmës së Artë", tha regjisori.
Nderi i hapjes zyrtare të festivalit i shkoi 88-vjeçares Jane Fonda dhe aktores Gong Li.
"Filmi ka qenë gjithmonë një akt rezistence", tha Fonda.
Gjatë prezantimit të jurisë, anëtarët folën hapur për mbajtjen e festivalit në një kohë konfliktesh të mëdha gjeopolitike.
Skenaristi skocez Paul Laverty, një bashkëpunëtor i hershëm i regjisorit Ken Loach, iu referua posterit të festivalit të këtij viti të frymëzuar nga filmat "Thelma" dhe "Louise" ndërsa fliste për luftën në Gaza.
Laverty kritikoi Hollywood-in për trajtimin që u bën aktorëve që shprehin publikisht pikëpamje politike.
Presidenti i jurisë së këtij viti, regjisori Park Chan-wook, i njohur për filmat "Oldboy" dhe "No Other Choice", tha se filmi dhe politika janë të lidhura në mënyrë të pazgjidhshme.
"Arti dhe politika nuk janë koncepte të kundërta. Një film nuk mund të refuzohet sepse ka një mesazh politik, ashtu siç nuk mund të refuzohet sepse nuk është mjaftueshëm politik", tha ai.
Së bashku me të, në juri bëjnë pjesë edhe Chloe Zhao, Stellan Skarsgard, Ruth Negga dhe Demi Moore, të cilat tërhoqën shumë vëmendje në Kanë dy vjet më parë me filmin "The Substance".