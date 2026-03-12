Pas 17 vitesh mosmarrëveshjeje me stilistin, Katy Perry humbi në gjykatë - u përplas për të njëjtin emër
Ylli amerikan i muzikës pop, Katy Perry, ka humbur një betejë ligjore për të drejtën e përdorimit të emrit të saj në veshje nga stilistja australiane e modës Katie Perry, pas një beteje të gjatë ligjore që filloi në vitin 2009.
Një gjykatë australiane ka vendosur në favor të stilistes pas një mosmarrëveshjeje që ka zgjatur për më shumë se një dekadë. Gjykata arriti në përfundimin se marka e modës "Katie Perry", të cilën stilistja e përdor për të shitur rroba, nuk shkel ligjin e markave tregtare dhe as nuk dëmton reputacionin e këngëtares së famshme.
Stilistja, e lindur si Katie Perry, lançoi markën e saj të modës në vitin 2007 dhe shumë shpejt kërkoi një markë tregtare për veshjet. Në të njëjtën kohë, këngëtarja Katy Perry po bëhej e famshme në botë pas hitit "I Kissed a Girl".
Foto: Katy Perry/Instagram
Problemi lindi kur këngëtarja filloi të shiste mallra (bluza, bluza me kapuç dhe rroba të tjera) me emrin e saj gjatë turneut të saj në Australi. Në maj 2009, ekipi i këngëtares i dërgoi asaj një kundërshtim dhe një letër "ndërprerjeje" duke i kërkuar asaj të ndalonte përdorimin e emrit të markës.
Stilistja ngriti një padi në vitin 2019, duke pretenduar se shitja shkelte markën e saj të regjistruar tregtare për veshjet.
Gjithashtu, stilistja e ndryshoi mbiemrin e saj në Taylor në vitin 2015 dhe më pas e paditi Perryn dy vjet më parë për shitjen e mallrave gjatë turneut të saj australian në vitin 2014, por vendimi në favor të saj u rrëzua në vitin 2024 dhe marka tregtare e stilistes u revokua.
Foto: Katy Perry/Instagram
Vendimi i ri arriti në përfundimin se reputacioni i këngëtares është aq i mirëvendosur në Australi sa kushdo që shihte markën e veshjeve të Taylor nuk do t'i ngatërronte dy emrat.
Gjykata arriti në përfundimin se përdorimi i emrit të saj në veshje nuk do t’i ngatërronte konsumatorët dhe as nuk do të dëmtonte reputacionin e këngëtares.
Dizajneri tha pas vendimit se procesi ishte "jashtëzakonisht i gjatë dhe i vështirë", por se vendimi konfirmon që markat tregtare duhet të mbrojnë kompanitë e të gjitha madhësive, përfshirë bizneset e vogla.
Përfaqësuesit e këngëtares thanë se ajo kurrë nuk u përpoq ta mbyllte biznesin e stilistes ose ta ndalonte atë të shiste rroba nën atë emër. /Telegrafi/