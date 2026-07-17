Olise nuk do të largohet nga Bayern këtë verë pavarësisht interesit të Real Madridit
Raportimet e fundit thonë sulmuesi francez, Michael Olise nuk do të transferohet këtë verë te Real Madridi përkundër insistimit të klubit mbretëror dhe presidentit të tyre Florentino Perez.
Sipas burimit të brendshëm të gazetarit gjerman, Christian Falk, Michael Olise nuk ka asnjë shans të largohet nga Bayern Munich këtë verë pavarësisht interesit të Real Madridit.
Megjithatë, Los Blancos mund të kenë një mundësi verën e ardhshme nëse Olise zgjedh të mos nënshkruajë një rinovim kontrate, që do të thotë se Bayern mund të detyrohet të përfitojë nga ai.
Anësori francez thuhet se e sheh Real Madridin si destinacionin e tij të ëndrrave, por ndikimi i Bayernit dhe tarifa e tepërt e transferimit që ata ka të ngjarë të kërkojnë e bëjnë një largim gjatë verës pothuajse të pamundur.
Presidenti i Los Blancos, Florentino Perez, e sheh Olisen si ëndrrën e tij për të nënshkruar me galaktikun, pasi është impresionuar nga ngritja e tij e shkëlqyer në famë te Bayern, e ndjekur nga performancat e tij të shkëlqyera në Kupën e Botës. /Telegrafi/