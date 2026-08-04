Mohamed Salah do të vazhdojë karrierën te Trabzonspori, pasi klubi turk ka arritur marrëveshje për transferimin e sulmuesit egjiptian, lajm i konfirmuar edhe nga gazetari italian Fabrizio Romano.

34-vjeçari do t'i bashkohet Trabzonsporit si lojtar i lirë, pasi u largua nga Liverpooli në fund të sezonit 2025/26. Ai ka arritur marrëveshje për një kontratë dyvjeçare me klubin turk.

Trabzonspori kishte konfirmuar më herët se kishte nisur negociatat për transferimin e Salahut, ndërsa tani palët kanë arritur marrëveshjen përfundimtare.

Salah i jep fund një periudhe historike në Liverpool, ku kaloi nëntë sezone dhe u shndërrua në një nga futbollistët më të mëdhenj në historinë e klubit anglez.

Gjatë aventurës së tij në Anfield, egjiptiani zhvilloi 442 ndeshje, shënoi 257 gola dhe ndihmoi Liverpoolin të fitojë dy tituj të Ligës Premier, Ligën e Kampionëve, FA Cup dhe dy herë Kupën e Ligës.

Transferimi i tij te Trabzonspori pritet të jetë një nga goditjet më të mëdha të merkatos verore në futbollin turk./Telegrafi/

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