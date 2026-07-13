Messi prek majat e historisë në Botëror, arrin shifrën që nuk shihej që nga Maradona në vitin 1986
Lionel Messi vazhdon të shkruajë histori në skenën më të madhe të futbollit.
Kapiteni i Argjentinës ka arritur një shifër të jashtëzakonshme në Kupën e Botës 2026, duke regjistruar plot 54 përfshirje në aksione që kanë përfunduar me goditje drejt portës, një statistikë që e vendos atë në të njëjtin nivel me legjendën e futbollit argjentinas, Diego Maradona.
Sipas të dhënave të turneut, Messi ka realizuar 33 goditje drejt portës, ndërsa ka krijuar edhe 21 raste për gol për bashkëlojtarët e tij.
Kjo e bën atë futbollistin me ndikimin më të madh ofensiv në një edicion të Kupës së Botës që nga paraqitja ikonike e Maradonës në vitin 1986.
Në atë turne historik, ku Argjentina u shpall kampione e botës, Maradona ishte figura kryesore e ekipit dhe regjistroi gjithsej 59 përfshirje në aksione të rrezikshme, me 29 goditje drejt portës dhe 30 raste të krijuara për shokët e skuadrës.
Paraqitjet e Messit në Botërorin 2026 kanë rikthyer krahasimet me periudhën e artë të Maradonës.
Edhe pse në një fazë tjetër të karrierës, ylli argjentinas po vazhdon të jetë lideri absolut i skuadrës, duke ndikuar në çdo aspekt të lojës, nga krijimi i rasteve, te finalizimi i aksioneve.
Me këtë ritëm, Messi po e forcon edhe më shumë trashëgiminë e tij në Kupën e Botës, duke u vendosur përkrah emrave më të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në historinë e këtij kompeticioni. /Telegrafi/