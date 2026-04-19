"Mesazhi i tim ati më preu këmbët", mes emocionesh Selin Bollati flet për herë të parë pas fitores
Selin Bollati ka folur për herë të parë pas kurorëzimit të saj si fituese e Big Brother VIP Albania 5, duke ndarë emocionet e para menjëherë pas finales së madhe.
E prekur dhe ende nën efektin e emocioneve të forta, ajo ka rrëfyer për eksperiencën e gjatë 120-ditore brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, një periudhë që sipas saj ka qenë e mbushur me surpriza, emocione dhe dinamika të vazhdueshme.
“Faleminderit shumë për këtë intervistë, nuk di të them, kam qenë në një miks emocionesh, jam duke parë familjarët e mi, po mundohem të dalloj çdo fytyrë të njohur që ka ardhur këtu sot për mua, jam edhe në një shok emocional dhe njëkohësisht jam shumë e lumtur që rrugëtimi im po kurorëzohet me fitore. Ironike është që në 120 ditë, unë mendoja se në izolim do jetoja vetëm 20 ditë, por rezultoi se jetova 120 ditë, tani kam frikë të dal jashtë se u mësova me ato kushte”, tha Selin.
Më tutje ajo shtoi: “Unë kam fituar zemrat e publikut, kjo është forta që na ka bërë afër me shumë njerëz që e gjejnë veten te ne, na mbështesin dhe na duan, është absolutisht fitorja më e madhe edhe nëse s’do ishte fitorja ime 100 mijë euro, patjetër që Big Brother në një mënyrë të jep fitime nga më të ndryshme, kam fituar veten dhe dashurinë”.
“Me Gimbion na pret një ardhme shumë e mirë, do të kemi mundësinë të zhvillojmë marrëdhënien tonë jashtë kamerave. Surpriza ishte emocionuese, se koreografia ishte konceptuar që unë të isha vetëm, por kur pashë që ishte edhe ajo vajza e vogël, pastaj mesazhi i tim ati ishte mesazhi që më preu këmbët dhe me të vërtetë e përjetova shumë”, përfundoi Selin. /Telegrafi/
