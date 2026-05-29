Rikthimi muzikor i Ariana Grande kritikohet nga fansat si “i mërzitshëm” pas publikimit të këngës së re
Rikthimi i Ariana Grande në muzikë është pritur me kritika të forta nga fansat, të cilët e kanë cilësuar këngën e saj të re “Hate That I Made You Love Me” si “të mërzitshme” dhe zhgënjyese.
Këngëtarja 32-vjeçare publikoi këngën si pjesë e albumit të saj të ardhshëm “Petal”, duke shënuar rikthimin e saj në skenën muzikore pas një periudhe të fokusuar kryesisht në aktrim.
Megjithatë, projekti i ri nuk ka marrë reagimin e pritur nga publiku, shkruan DailyMail.
Në rrjetet sociale, shumë fansa e kanë kritikuar këngën për mungesë origjinaliteti dhe emocionit, ndërsa disa e kanë cilësuar si një nga publikimet më të dobëta të saj deri më tani.
Madje, disa komente kanë shkuar deri aty sa të sugjerojnë se kënga tingëllon “e përgjithshme” dhe pa identitet të qartë.
Pavarësisht reagimeve të ftohta, kjo këngë shënon hapjen e albumit të saj të tetë në studio, i cili pritet të publikohet më 31 korrik, ndërsa fansat mbeten të ndarë për drejtimin e ri artistik të këngëtares. /Telegrafi/
