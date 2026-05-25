Liga Premier 2025/26: Surpriza më e madhe dhe zhgënjimi total
Sezoni i Ligës Premier përfundoi me Arsenalin kampion për herë të parë pas 22 vitesh, ndërsa rivalët e tyre të përbetuar, Tottenham, shmangën turpin e rënies nga liga vetëm në javën e fundit.
Ka qenë një sezon plot surpriza, nga dështimi i Liverpoolit për të mbrojtur titullin pavarësisht 450 milionë eurove të shpenzuara në afatin kalimtar, deri te Sunderlandi i sapongjitur që siguroi në mënyrë sensacionale futboll evropian.
Në qendër të vëmendjes ishte edhe largimi i Pep Guardiolas nga Manchester City pas 10 vitesh historike në klub.
Arsenali kampion pas 22 vitesh
Arsenali u shpall me meritë kampion i Ligës Premier për herë të parë që nga sezoni 2003/04.
Skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta kaloi testin më të madh pas disa sezonesh pranë titullit, duke ndërtuar suksesin mbi një mbrojtje të hekurt.
Portieri David Raya, së bashku me dyshen Gabriel Magalhaes dhe William Saliba, ishin kyç në suksesin e londinezëve, ndërsa Declan Rice u konsiderua si lojtari i sezonit.
Guardiola largohet, City mbetet pretendent
Manchester City e mbylli epokën e Guardiolës me triumfe në FA Cup dhe Carabao Cup, por jo me titullin kampion. Skuadra pati shumë barazime vendimtare gjatë sezonit dhe humbi terren ndaj Arsenalit.
Megjithatë, Guardiola largohet duke lënë pas një skuadër të rindërtuar dhe me potencial të madh për të ardhmen.
Manchester United rikthehet në Ligën e Kampionëve
Manchester United siguroi vendin e tretë falë punës së Michael Carrick, i cili stabilizoi ekipin pas periudhës së dështuar të Ruben Amorim.
Kapiteni Bruno Fernandes ishte lideri absolut, ndërsa afrimet e Matheus Cunha dhe Bryan Mbeumo sollën cilësi në sulm.
Aston Villa vazhdon të shkëlqejë
Aston Villa u rikthye në Ligën e Kampionëve dhe fitoi Ligën e Evropës nën drejtimin e Unai Emery.
Mesfushori Morgan Rogers ishte një nga figurat kryesore të skuadrës që vazhdon të rritet sezon pas sezoni.
Liverpooli, zhgënjimi më i madh
Liverpool përjetoi një sezon katastrofik, duke përfunduar vetëm në vendin e pestë.
Përveç rezultateve të dobëta, klubi u godit rëndë nga vdekja tragjike e Diogo Jota gjatë verës. Forma e dobët e Mohamed Salah dhe tensionet me trajnerin Arne Slot shtuan krizën në “Anfield”.
Bournemouth dhe Sunderland, surprizat e sezonit
Bournemouth siguroi për herë të parë në histori një vend në Evropë nën drejtimin e Andoni Iraola.
Po aq mbresëlënës ishte edhe rikthimi i Sunderland, që jo vetëm mbijetoi, por u kualifikua në garat evropiane falë punës së Regis Le Bris.
Chelsea dhe Tottenham në krizë
Chelsea mbylli sezonin në vendin e 10-të dhe mbeti jashtë Evropës, pavarësisht ndryshimeve të shumta në stol.
Ndërkohë, Tottenham Hotspur shmangu rënien nga liga vetëm në javën e fundit. Sezoni u karakterizua nga kaos total në klub, me largime trajnerësh dhe rezultate katastrofike.
West Ham, Burnley dhe Wolves bien nga liga
West Ham United, Burnley dhe Wolverhampton Wanderers ishin tre skuadrat që ranë nga Liga Premier.
Veçanërisht dramatike ishte situata te Wolves, që e kaloi pothuajse të gjithë sezonin në fundin e tabelës pas largimit të lojtarëve kyç si Matheus Cunha dhe Rayan Ait-Nouri. /Telegrafi/