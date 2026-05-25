Pas titullit, Arsenali gati të investojë çmendurisht në transferime
Për Arsenalin, fitimi i Ligës Premier nuk ishte menduar kurrë si vija e finishit. Brenda klubit, ai shihet si fillimi i diçkaje më të madhe.
Festimet në “Selhurst Park” patën edhe praninë e pronarit Stan Kroenke dhe djalit të tij Josh, të cilët ishin pjesë e skenave që shënuan një arritje historike për skuadrën e Mikel Artetës.
Megjithatë, pas emocioneve dhe festës për titullin e parë kampion në kampionat që nga viti 2004, në prapaskenë ka nisur menjëherë planifikimi për fazën e ardhshme.
Mesazhi nga brenda klubit është i qartë: ky nuk është momenti për të qëndruar në vend. Arsenali beson se ka një mundësi reale për të ndërtuar diçka shumë më të thellë sesa një sezon i vetëm me trofe.
Ambicia e “Topçinjve” është të krijojnë një periudhë dominimi të qëndrueshëm në majën e futbollit anglez.
Ndërsa fokusi i menjëhershëm mbetet finalja e Ligës së Kampionëve kundër PSG-së, bindja rreth klubit nuk ka qenë kurrë më e fortë. Lojtarët, stafi dhe drejtuesit mendojnë se Arsenali është vetëm në fillim të asaj që kjo skuadër mund të arrijë.
“Flashscore” raporton se Arsenali po përgatitet për një tjetër verë të madhe në merkato, me investime të konsiderueshme që priten sërish. Mesfushori, një mbrojtës krahu dhe një sulmues i majtë i krahut janë pozitat kryesore që po synohen, ndërsa klubi mund të kërkojë edhe një sulmues qendre nëse paraqitet mundësia e duhur.
Pikë kyçe është se Arsenali tani ndjen se mund të garojë për lojtarët më të mirë në botë. Investimi prej rreth 250 milionë funtesh verën e kaluar e transformoi skuadrën dhe i dha shpërblimin maksimal në garën vendase.
Edhe pse shpenzimet nuk pritet të arrijnë të njëjtin nivel këtë verë, dëshira për përforcime mbetet po aq e fortë.
Klubi është gjithashtu i vendosur ta mbajë të motivuar dhe të përkushtuar bërthamën e lojtarëve kryesorë. Declan Rice, një nga lojtarët më të spikatur të sezonit, pritet të hapë bisedime për një kontratë të re, e cila ka gjasa t’ia rrisë ndjeshëm pagën nga kushtet aktuale – që besohet të jenë rreth 240 mijë funte në javë – duke e afruar me nivelin e Bukayo Saka, i cili raportohet se fiton rreth 300 mijë funte në javë.
Arsenali nuk dëshiron që ky titull të mbahet mend si një rast i vetëm. Brenda klubit ka një vendosmëri për të qëndruar përpara rivalëve – dhe janë të gatshëm të shpenzojnë sërish për ta siguruar këtë./Telegrafi/