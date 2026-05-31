Koncertet e Kanye West dhe Travis Scott ndalohen në Itali për shkak të frikës nga protestat dhe trazirat
Autoritetet italiane kanë ndaluar koncertet e Kanye West dhe Travis Scott, të cilat ishin planifikuar për në korrik në Reggio Emilia, duke përmendur arsye sigurie si bazë për marrjen e një vendimi të tillë.
Kanye ishte planifikuar të performonte në Festivalin Hellwat më 18 korrik në RCF Arena në Reggio Emilia.
Arena ka një kapacitet prej 103 mijë vendesh, që organizatorët thonë se do të ishte një nga performancat më të mëdha të West në arenë deri më sot.
Travis ishte planifikuar të performonte në të njëjtin vend një ditë më parë, më 17 korrik.
Kryetari i bashkisë së Reggio Emilias, Salvatore Angieri, njoftoi të shtunën se kishte urdhëruar anulimin e të dy koncerteve.
Ai përmendi shqetësimet për sigurinë që pasuan thirrjet nga komuniteti hebraik i qytetit, grupet e rezistencës antifashiste, sindikatat dhe politikanët për të anuluar koncertin e West për shkak të vërejtjeve antisemite të reperit.
Në një deklaratë të postuar në rrjetet sociale, ekipi i Festivalit Hellwat tha se do të përpiqen të organizojnë shfaqjen e Kanye në Itali më 18 korrik në një vendndodhje pranë Reggio Emilia, por nën një juridiksion tjetër.
Angieri theksoi se arsyet për ndalimin e të dy koncerteve ishin hapësira e shkurtër kohore midis shfaqjeve të Travis Scott dhe Kanye West, numri i madh i vizitorëve që pritej në Reggio Emilia brenda 24 orëve, si dhe rreziku konkret i protestave për shkak të performancës së West.
Shqetësim shtesë shkaktohet nga fakti që Travis Scott performoi në festivalin Astroworld në Houston në vitin 2021, ku 10 persona vdiqën gjatë turmës.
Ndërkohë, West e nisi turneun e tij veror me një koncert të madh në stadiumin olimpik Ataturk në Stamboll të shtunën në mbrëmje. /Telegrafi/