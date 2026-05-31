Kanye West spektakël në Stamboll para 118 mijë njerëzve - skena në formën e planetit Tokë tërhoqi vëmendje të veçantë
Reperi amerikan, Kanye West, mbajti një koncert mbrëmë (e shtunë) në stadiumin olimpik Ataturk në Stamboll, ku, sipas organizatorëve dhe mediave lokale, koncertin e ndoqën më shumë se 118 mijë njerëz.
Sipas organizatorëve, vendosi një rekord të ri për numrin e vizitorëve në një koncert në stadium.
Koncerti filloi në orën 21:00 sipas kohës lokale dhe tërhoqi fansa nga e gjithë Turqia, por edhe vizitorë të shumtë nga jashtë vendit, përfshirë Rusinë, Kazakistanin, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Poloninë.
Performanca e West kishte ngjallur shumë interes në ditët para koncertit, duke shënuar me një nga turmat më të mëdha që kishte pritur ndonjëherë stadiumi.
Reperi u shfaq në një skenë të ndërtuar posaçërisht në formën e planetit Tokë dhe efektet e ndriçimit të sinkronizuar ndriçuan të gjithë arenën për të sinjalizuar fillimin e performancës.
Fotot dhe videot nga fillimi i koncertit u përhapën shpejt në rrjetet sociale, ku tërhoqën shumë vëmendje.
Koncerti i West u shndërrua në një aktivitet argëtues që zgjati gjithë natën, duke përfshirë sete DJ-sh, shfaqje me lazer dhe drita, takime para dhe pas koncertit si dhe performanca nga artistë turq.
Koncerti i Kanye West në Turqi
Reperi Travis Scott iu bashkua këtij aktiviteti, duke e pasuruar më tej programin dhe duke e shndërruar atë në një lloj spektakli festivali që zgjati deri natën vonë.
Nga rruga, një numër i madh vizitorësh shkaktuan bllokime trafiku në disa pjesë të Stambollit, ndërsa fansat po mbërrinin drejt Stadiumit Olimpik Ataturk.
Organizatorët hapën portat e stadiumit që në orën 15:00 për të lehtësuar hyrjen dhe për të menaxhuar fluksin e pritur të vizitorëve sa më efikas të ishte e mundur. /Telegrafi/