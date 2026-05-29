Bebe Rexha dhe David Guetta publikojnë “Sad Girls”: kënga e re e albumit “Dirty Blonde”
Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha është rikthyer me një këngë të re në bashkëpunim me DJ-in dhe producentin francez David Guetta. Dyshja ka publikuar më 29 maj 2026 singlin “Sad Girls”, i shoqëruar edhe me një “Official Visual” në YouTube.
Sipas Rolling Stone, “Sad Girls” vjen si një këngë dance/EDM me frymë himnike, ku Rexha ndërthur energjinë e klubit me një histori tipike zemërthyerjeje: ajo qëndron në pistë deri në fund, edhe kur brenda ndihet e copëtuar.
Në deklaratën e saj, Bebe Rexha e përshkroi këngën si një mesazh për të gjithë ata që, edhe pse nuk janë mirë emocionalisht, zgjedhin të mos dorëzohen: “‘Sad Girls’ është për këdo që ka qenë ndonjëherë në pistën e vallëzimit me zemër të thyer dhe ka refuzuar ta lërë atë ta mposhtë. Nuk je mirë, por prapë po vallëzon dhe po shfaqesh për veten tënde. Kjo është një nga gjërat më të fuqishme që mund të bësh në ato momente”, u shpreh ajo.
Artikulli citon edhe disa vargje nga kënga, ku Rexha këndon për natën që vazhdon edhe pas dhimbjes: “Është thirrja e fundit, zemër, dhe unë po vdes brenda / Do të kërcej, kërcej, kërcej derisa t’i ndezin dritat / Dhe më vret kur të shoh duke e çuar atë në shtëpi / Por vajzat e trishtuara nuk largohen derisa të bjerë kënga e fundit”.
“Sad Girls” do të jetë pjesë e albumit të ardhshëm të Bebe Rexhës, “Dirty Blonde”, që publikohet më 12 qershor nën Empire. Ky projekt shënon edhe albumin e saj të parë si artiste e pavarur, pas largimit nga Warner Music.
Bebe Rexha dhe David Guetta kanë bashkëpunuar edhe më herët në disa projekte të suksesshme, përfshirë hitin “I’m Good (Blue)”, si dhe “Hey Mama”, “Say My Name” dhe “One in a Million”. /Telegrafi/