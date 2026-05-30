Kim Kardashian dhe Kris Jenner dalin për darkë në Beverly Hills mes komenteve për pamjen e tyre të ngjashme
Kim Kardashian dhe nëna e saj, Kris Jenner, janë parë duke dalë për darkë në Beverly Hills, duke tërhequr vëmendjen e medieve dhe fansave për paraqitjen e tyre elegante.
45-vjeçarja Kim dhe 70-vjeçarja Kris u shfaqën me stil në një restorant luksoz, ku mbërritën të kuruara deri në detaj, duke reflektuar imazhin e tyre të njohur publik.
Kim Kardashian theksoi linjat e saj me një fustan ngjyrë kafe, me prerje të thellë dhe detaje dantelle, të kombinuar me aksesorë modernë që i jepnin një pamje të rafinuar, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Kris Jenner zgjodhi një veshje elegante në nuanca të hapura, me xhaketë të strukturuar dhe detaje të zeza, duke ruajtur stilin e saj klasik dhe të sofistikuar.
Dalja e tyre vjen pas komenteve të shumta në rrjetet sociale, ku fansat kanë diskutuar ndryshimet në pamjen e Kris Jenner pas ndërhyrjeve estetike, duke sugjeruar se ajo po ngjan gjithnjë e më shumë me vajzat e saj.
Megjithatë, Kris ka mohuar kritikat dhe ka mbrojtur vendimet e saj për ndërhyrje kozmetike, duke theksuar se ndihet e kënaqur me pamjen dhe nuk i kushton rëndësi opinioneve të të tjerëve.
Kim, nga ana e saj, vazhdon të jetë aktive në projekte të ndryshme dhe diskutime publike rreth mirëqenies dhe stilit të jetesës, duke mbetur një nga figurat më të ndjekura në botën e showbiz-it. /Telegrafi/