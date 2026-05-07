Kida lanson këngën e re "Menime"
Këngëtarja e njohur Kida ka publikuar ditën e sotme (e enjte) projektin e saj më të ri muzikor të titulluar “Menime”, i cili është shoqëruar edhe me një videoklip të realizuar në mënyrë profesionale dhe vizualisht të kuruar.
Kënga vjen me një ekip të njohur bashkëpunëtorësh në industrinë muzikore: teksti është shkruar nga BimBimma, ndërsa melodia mban firmën e Kidës dhe Liro.
Producimi është realizuar nga Deard Sylejmani, duke i dhënë projektit një tingull modern dhe të përshtatur me stilin aktual të muzikës urbane.
Foto: YouTube
“Menime” sjell një atmosferë emocionale dhe reflektuese, ku teksti dhe interpretimi fokusohen te mendimet, përjetimet personale dhe ndjesitë që lidhen me marrëdhëniet dhe jetën e brendshme të individit.
Kjo e bën këngën të afërt për publikun që identifikohet me tematikat e saj.
Në videoklip, Kida, emri i vërtetë Orhidea Latifi, vjen me një paraqitje të kuruar në detaje, duke sjellë stil e elegancë.
Ajo ka tërhequr vëmendje në çdo skenë të klipit, duke e bërë projektin jo vetëm muzikor, por edhe vizualisht të spikatur në tregun muzikor shqiptar. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com