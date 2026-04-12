Katër këngë të reja nga Nora Istrefi me videoklip
Nora Istrefi është rikthyer fuqishëm në skenën muzikore me një projekt të ri, duke publikuar një mini-album që përmban katër këngë të reja.
Artistja ka vendosur që secilën këngë ta sjellë të kompletuar edhe me videoklip, duke i dhënë këtij projekti një dimension të plotë vizual dhe artistik.
Dy nga këngët janë bashkëpunime me emra të njohur të muzikës shqiptare, si Sinan Vllasaliu dhe Muharrem Ahmeti.
Projekti përfshin këngët “Paralele”, “Amani”, “Ja keni ditë” dhe “Buzën e thatë”, të cilat sjellin ritme dhe emocione të ndryshme për publikun.
Me këtë rikthim, Nora konfirmon edhe një herë stilin e saj të veçantë muzikor, duke qëndruar besnike ndaj identitetit që e ka karakterizuar ndër vite.
Në paraqitjet vizuale, ajo shfaqet elegante dhe plot sharm, duke i dhënë çdo videoklipi një estetikë të kuruar dhe moderne.
Ky projekt besohet se do të pritet mirë nga fansat, duke rikthyer Istrefin në qendër të vëmendjes së skenës muzikore shqiptare. /Telegrafi/
