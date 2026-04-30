Ye live në Shqipëri – një shfaqje e vetme në stadium në Tiranë
YE do të performojë ekskluzivisht në Tiranë, Shqipëri, më 11 korrik 2026, duke sjellë një koncert të vetëm në stadiumin e ndërtuar posaçërisht, Eagle Stadium.
Me një kapacitet prej 60,000 spektatorësh, ky event shënon një moment të rëndësishëm për praninë në rritje të rajonit në industrinë ndërkombëtare të eventeve live.
Stadiumi po ndërtohet ekskluzivisht për këtë performancë si një structurë e përkohshme, i vendosur përgjatë autostradës Tiranë–Durrës, rreth 2 kilometra nga qendra e qytetit (41°20'36.1"N 19°46'11.0"E).
Si një nga artistët më me ndikim të kohës sonë, YE ka formësuar muzikën, modën dhe kulturën globale për më shumë se dy dekada, i njohur për punën e tij që ka përcaktuar zhanre të reja dhe për performancat live inovative.
Detajet kryesore të eventit:
• Data: 11 korrik 2026
• Vendndodhja: Tiranë, Shqipëri – Eagle Stadium
• Hapja e dyerve: 18:00 (CET)
• Fillimi i shfaqjes: 20:00 (CET)
Informacion mbi biletat:
Biletat janë të disponueshme ekskluzivisht në: https://www.yealbania.com Duke filluar nga 99 EUR / 9,500 ALL (+ tarifa)
Kalendari i shitjeve: • Njoftimi zyrtar: 30 prill 2026 • Faza Presale: 5 maj 2026 – ora 12:00 (CET) • Shitja e përgjithshme: 6 maj 2026 – ora 12:00 (CET)