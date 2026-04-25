“U martuan” në BBVA, Mateo dhe Brikena vazhdojnë të mbajnë unazat
Brikena dhe Mateo i kanë thënë “Po” njëri-tjetrit në altarin e Big Brother VIP Albania, duke ndjekur traditën e dasmave brenda formatit.
Edhe pas daljes nga shtëpia, çifti duket se nuk është ndarë nga simboli i këtij momenti, pasi vazhdojnë të mbajnë unazat që i shkëmbyen gjatë ceremonisë.
Mateo/Instagram
Mateo ka ndarë një fotografi ku shihet duke i mbajtur dorën Brikenës, ndërsa në fokus bien pikërisht unazat e tyre.
Lidhja e tyre jashtë shtëpisë po vijon me takime dhe momente të përbashkëta, duke e bërë distancën Kosovë–Shqipëri pothuajse të pavërejtshme për çiftin. /Telegrafi/
