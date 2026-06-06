Sean Penn zbulon pse nuk mori më pjesë në ceremonitë e ndarjes së çmimeve
Aktori i njohur amerikan Sean Penn ka zbuluar arsyen pse prej kohësh ka vendosur të mos marrë më pjesë në ceremonitë e ndarjes së çmimeve, si Oscarët apo evente të ngjashme, duke thënë se këto ngjarje i shkaktojnë ankth dhe e bëjnë të ndihet jashtëzakonisht në siklet.
Penn i bëri këto deklarata gjatë një bisede me gazetaren e CNN, Kaitlan Collins, në kuadër të Tribeca Film Festival.
Ai theksoi se “nuk është thjesht çështja e çmimeve”, por atmosfera e këtyre eventeve dhe presioni social që ato sjellin.
“Nuk është vetëm puna e ndarjes së çmimeve,” u shpreh ai, duke shtuar se i ka marrë këto vendime për shkak të mirëqenies së tij mendore.
Penn tha se ka marrë një vendim të fortë dhe afatgjatë për të mos marrë pjesë në tubime të mëdha.
“Kam marrë një vendim të fortë, për gjithë jetën, që të mos shkoj më askund ku do të gjendesha në një grup më të madh se tetë njerëz,” deklaroi aktori, duke e lidhur këtë me ankthin që ndien në grupe të mëdha.
Ai shpjegoi se në këto ceremoni ndihet keq edhe sepse, siç tha, i duhet t’u kushtojë njerëzve shumë pak kohë dhe kjo i krijon stres: sipas tij, në një event të tillë mund t’i kushtosh secilit “vetëm rreth 15 minuta”, gjë që ia rrit ndjeshëm tensionin. Penn shtoi se në këto ngjarje ka edhe politikë, që e bën situatën edhe më të parehatshme për të.
Foto: EPA
Aktori kujtoi edhe dy herët kur kishte qenë në Oscar dhe kishte fituar, duke thënë se ndjesia kryesore që kishte përjetuar ishte lehtësimi, sidomos për shkak të ekipit që kishte punuar në film.
Ai përmendi se herën e parë kishte shijuar vërtet ceremoninë, por prapë, në përgjithësi, dominonte ndjenja e “shpëtimit” nga situata.
Index.hr përmend se Penn ka fituar dy herë Oscarin për Aktorin më të Mirë, për filmat “Mystic River” (2003) dhe “Milk” (2008).
Po ashtu, raportohet se në ceremoninë e fundit (98-ta), ai fitoi çmimin për Aktorin më të Mirë në rol dytësor, por nuk ishte i pranishëm. Në vend të kësaj, ai udhëtoi në Kiev për të shprehur mbështetje për Ukrainën, ku mori edhe një statujë simbolike “Oscar” të punuar nga metal i dëmtuar i një treni, dhuratë nga përfaqësues të hekurudhave ukrainase.
Në të njëjtën bisedë, Sean Penn u shpreh edhe kundër kulturës së selfie-ve, duke thënë se njerëzit nuk duhet të bëjnë selfie me të tjerët.
“Njerëzit kurrë nuk duhet të bëjnë selfie me të tjerët. Është keq për ty, është keq për të gjithë. Ta thith shpirtin,” tha ai, duke shtuar se edhe në rastet më emocionale, përgjigjja e tij do të ishte sërish “jo”.
Deklaratat e tij kanë ngjallur reagime të shumta, pasi Penn njihet si një prej figurave më të drejtpërdrejta në Hollywood, shpesh i zëshëm për çështje sociale dhe politike. /Telegrafi/