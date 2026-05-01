Fushata zgjedhore nis nga 28 maji, organizimi i zgjedhjeve do të kushtojë mbi 10 milionë euro
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar planin e aktiviteteve dhe buxhetin për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor.
Sipas këtij institucioni, fushata zgjedhore pritet të nisë më 28 maj, ndërsa kostoja e përgjithshme e organizimit të zgjedhjeve kap vlerën prej 10.8 milionë euro.
Ky plan u miratua me 10 vota për dhe asnjë kundër.
Violeta Salihu tha se sekretariati i KQZ-së ka përgatitur planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme, bazuar në kërkesat e njësive përkatëse, ku shuma totale e buxhetit të planifikuar arrin shumën 10 milionë e 887.186 euro.
Sipas saj, nga ky buxhet shkojnë paga dhe shtesa shuma 221 mijë euro, mallra dhe shërbime 10 milionë e 621 mijë euro, shpenzime komunale 32 mijë euro dhe pasuritë jo financiarë-kapitale, 13 mijë euro. /Telegrafi/