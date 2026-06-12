Sot mot me vranësira, pasditja me riga shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se vende-vende priten riga të dobëta shiu, kryesisht në orët e pasdites.
Temperaturat do të mbeten pak më të ulëta si pasojë e depërtimit të ajrit më të freskët.
Temperaturat minimale: 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 20 deri në 24°C
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–4 m. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate