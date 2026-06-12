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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

IHK njofton se vende-vende priten riga të dobëta shiu, kryesisht në orët e pasdites.

Temperaturat do të mbeten pak më të ulëta si pasojë e depërtimit të ajrit më të freskët.

Temperaturat minimale: 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 20 deri në 24°C

Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–4 m. /Telegrafi/

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