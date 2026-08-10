Pritje të gjata në kufi, deri në 60 minuta në Dheu i Bardhë dhe Muçibabë
Fluks i ndryshëm i automjeteve është raportuar mbrëmjen e së hënës në pikat e kalimit kufitar të Kosovës.
Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, të përditësuara më 10 gusht 2026 në ora 19:58, pritjet më të gjata për automjete janë regjistruar në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku në dalje nga Kosova pritjet arrijnë deri në 60 minuta.
Në këtë pikë është raportuar edhe kolonë prej rreth 150 metrash në dalje.
Në pikën kufitare Hani i Elezit, pritjet në dalje janë 20 deri në 30 minuta, ndërsa kolona në dalje arrin rreth 200 metra.
Fluks më i theksuar është raportuar edhe në pikën kufitare Muçibabë, ku pritjet në dalje arrijnë deri në 60 minuta, ndërsa kolona e automjeteve është rreth 500 metra.
Në Jarinjë, pritjet për automjete janë 10 deri në 15 minuta në hyrje dhe 5 deri në 10 minuta në dalje.
Ndërkohë, në Merdarë pritjet janë rreth 5 deri në 10 minuta si në hyrje, ashtu edhe në dalje, pa kolona të raportuara.
Në pikat e tjera kufitare, qarkullimi paraqitet më i qetë. Në Bërnjak, Glloboqicë, Kullë, Mutivodë, Qafë të Morinës, Qafë të Prushit, Stançiq dhe Vërmicë, pritjet kryesisht janë nga 1 deri në 6 minuta, ndërsa nuk janë raportuar kolona të automjeteve.
Për kamionët, në të gjitha pikat kufitare të paraqitura në raport, pritjet në hyrje dhe dalje janë nga 3 deri në 5 minuta dhe nuk janë raportuar kolona.
Të dhënat mund të ndryshojnë në varësi të fluksit të automjeteve gjatë orëve të mbrëmjes./Telegrafi.