Krimineli Ratko Mlladiq në gjendje të keqe shëndetësore, afër vdekjes
Avokatët që mbrojnë kriminelin e dënuar serb të luftës në Bosnjë, Ratko Mlladiq, po presin një vendim nga një gjykatë e OKB-së mbi përpjekjen e tyre për ta liruar atë nga burgu në Hagë me arsyetimin se ai është afër fundit të jetës së tij.
Mlladiq, 84 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftërave në ish-Jugosllavi midis viteve 1992 dhe 1995.
Në një parashtresë të detajuar drejtuar gjykatës të premten, avokatët e tij thanë se Mlladiq kishte qenë në shtrat ose në karrocë me rrota për një kohë të gjatë.
Ata thanë se krimineli kishte pësuar një goditje të dyshuar në tru gjatë një telefonate me të birin, që e la pothuajse të paaftë të fliste.
Sipas tyre, dy mjekë e kishin vlerësuar gjendjen e tij si serioze dhe se "rreziku i vdekjes së menjëhershme është i lartë", andaj kanë bërë thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm të përkohshëm ose me kusht.
Ndryshe, Mlladiq komandoi forcat serbe të Bosnjës në vitet 1990 kundër ushtrive kroate dhe boshnjake, gjatë një lufte në të cilën trupat e tij kryen "spastrim etnik" në Bosnjë-Hercegovinë, rrethoi qytetin kryesor të Sarajevës me vdekjen e më shumë se 10,000 njerëzve dhe kreu masakrën e 8,000 burrave dhe djemve në Srebrenicë.
Mlladiq u zhduk në vitin 1995 dhe u gjurmua në Serbi vetëm në vitin 2011 pas 16 vitesh në arrati.
Ai doli në gjyq në Hagë në vitin 2012 dhe u dënua në vitin 2017. /Telegrafi/