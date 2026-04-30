6 Am dhe Rina Balaj sjellin këngën e re "Ma baby ma friend"
6 Am dhe Rina Balaj kanë publikuar ditën e sotme (e enjte) projektin e tyre më të ri.
"Ma baby ma friend" mban titullin kënga, të cilën e kanë kompletuar edhe me videoklip.
Teksti është shkruar nga vetë dyshja me 'beat' nga '6 Am' dhe video të realizuar nga, Takat Studios.
Foto: YouTube
Të njëjtit vijnë me stil të tyre muzikor, gjersa reagimet e para të publikut kanë qenë pozitive.
Rina merr vëmendje me paraqitjen sensuale dhe mënyrën se si interpreton.
Foto: YouTube
Ky projekt tashmë ndodhet në YouTube dhe besohet se do të pëlqehet nga publiku.
Sido që të jetë, Rina vazhdon t'i qëndroj besnike stilit të saj muzikor që nga fillimet i karrierës. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVA
Jobs
Real Estate