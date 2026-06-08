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Fillon numërimi i votave për kandidatët: Albin Kurti prin bindshëm, ndiqet nga Konjufca e Haxhiu

Ka filluar zyrtarisht numërimi i votave për kandidatët për deputetë nga radhët e subjekteve politike.

Deri më tani, kur janë numëruar rreth 9% e këtyre votave për Lëvizjen Vetëvendosje, listës i prin kryetari i partisë, Albin Kurti, i cili ka grumbulluar një distancë të ndjeshme votash ndaj të tjerëve.

Pas Kurtit, pozicionohen Glauk Konjufca dhe Albulena Haxhiu, të pasuar nga ministrat e tjerë të kabinetit qeveritar dhe figura kyçe të këtij subjekti.

Më poshtë gjeni listën e 10 kandidatëve më të votuar të Lëvizjes Vetëvendosje deri në këto momente:

telegrafi.com

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