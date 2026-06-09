Rashiq: Beogradi bëri presione ndaj serbëve dhe përdori ‘inxhiniering zgjedhor’ në Kosovë
Dy ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, lideri i partisë "Për liri, drejtësi dhe mbijetesë" (GI SPO) dhe ministri aktual për komunitete dhe kthim në mandat teknik, Nenad Rashiq, mbajti një konferencë për media në të cilën hodhi poshtë akuzat e Listës Serbe dhe prezantoi para publikut të dhënat për votat e fituara, por edhe ngriti akuza të rënda për inxhiniering zgjedhor, shantazhe dhe presione nga Beogradi zyrtar.
Sipas rezultateve preliminare dhe jozyrtare, partia e Nenad Rashiqit ka fituar midis 5.300 dhe 5.400 vota, gjë që me shumë gjasa do t'i sigurojë asaj një mandat deputeti në Kuvendin e Kosovës, ndërsa Lista Serbe ka fituar nëntë mandate.
Rashiq hodhi poshtë ashpër pretendimet e Listës Serbe se opsioni i tij politik merr mbështetje kryesisht në mjediset me popullsi shumicë shqiptare.
"Sipas informacioneve jozyrtare, ne kemi diku mes 5.300 dhe 5.400 vota. Dua të theksoj, apropo konferencës së djeshme për shtyp të Listës Serbe, se në mjediset me popullsi shumicë serbe kemi pasur rreth 3.200 vota, plus-minus 20. Rritja më e madhe është në veri. Ne në veri kemi një rritje të votuesve prej faktikisht 40 për qind, gjë që tregon se ka shumë njerëz që mendojnë si ne", deklaroi Rashiq.
Duke folur për votat në komunat si Gjilani, Dragashi, Fushë Kosova, Kamenica, Lipjani, Obiliqi, Rahoveci, Peja, Prishtina dhe Vushtrria, Rashiq pranoi se Lista Serbe ka fituar më shumë vota se partia e tij në to, duke i akuzuar rivalët për manipulim me informacione.
Megjithatë, gazetarët e pranishëm e demantuan atë në rastin e komunave të Mitrovicës së Jugut dhe Podujevës, ku partia e tij kishte rezultat më të mirë, ndaj së cilës gjë Rashiq u përgjigj se ato komuna nuk i kishte përmendur vetë, por se si ministër i ka ndihmuar të gjitha komunitetet dhe se ka pritur mbështetje edhe më të madhe nga grupet e tjera etnike. Sa u përket ankesave të paralajmëruara nga Lista Serbe, ai porositi se nuk pret asnjë pasojë juridike.
Një pjesë të madhe të konferencës Rashiq ua kushtoi atyre që i quajti "inxhiniering i organizuar zgjedhor" dhe "kulmi i terrorit që disa njerëz ushtrojnë ndaj popullit të vet". Për presionet ai akuzoi direkt përfaqësuesit e Listës Serbe dhe pushtetin aktual në Beograd, përfshirë edhe presidentin e Serbisë.
Prandaj, siç thotë ai, në një moment ka pyetur veten se çfarë po ndodh me këta njerëz dhe pse po shfaqin kaq shumë "serbofobi" (urrejtje ndaj serbëve), për të dhënë më pas edhe një diagnozë personale:
"Ata kanë një çrregullim që quhet pseudologia fantastica – e përkthyer në gjuhë të thjeshtë, gënjeshtër patologjike. E nëse nuk është kjo, atëherë është thjesht tipar i karakterit. Gjithë ky presion apo presion që po zgjat vetëm sa po ashpërsohet, po përkeqësohet dhe dëshiron të arrijë një nivel aq të lartë sa që mund të krahasohet me diktaturën", u tregua i ashpër Rashiq, duke shtuar se këto zgjedhje do të mbeten të shënuara për nga terrori, për të cilin një ditë do të mësohet në tekstet shkollore të politologjisë.
Si dëshmi për presionet politike, Rashiq lexoi para gazetarëve një nga vendimet për shkarkim nga puna që, siç pretendon ai, kanë marrë disa serbë të punësuar në institucionet serbe në Kosovë. Në dokument thuhet se marrëdhënia e punës ndërpritet sepse i punësuari "në një periudhë më të gjatë kohore ka dalë në publik duke shprehur përcaktimin e tij politik në kundërshtim me interesat e popullatës serbe". Rashiq theksoi se një shkarkim i tillë është plotësisht i paligjshëm.
Ai përsëriti akuzat se qytetarët, por edhe pjesëtarët e komunitetit rom, janë shantazhuar me shkarkime nga puna dhe me heqje të të dhënave financiare (të ardhurave), si dhe janë dërguar për biseda në "dhoma të errëta dhe podrume" në Merdarë, Vranjë dhe Rashkë.
Gjithashtu, ai ngriti pretendimin se liderët e kanë shantazhuar diasporën madje edhe me pensionet e Kosovës./Telegrafi.