Ahmeti për rezultatin e zgjedhjeve: Është dështim i LVV-së
Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit gjatë paraqitjes së tij në emisionin “DPT te Fidani”.
Ai vlerësoi se Lëvizja Vetëvendosje ka dështuar në mobilizimin e elektoratit, pavarësisht se sipas tij ndodhej në një pozitë më të favorshme.
“Dështimi i Lëvizjes e Vetëvendosje është absolutisht në mosmobilizimin e votave, kanë qenë në një situatë shumë më të mirë. Nuk e di a kanë mundur ta ndalin vendin mos me shku në zgjedhje, sepse nuk e di çfarë është dashur të bëhet, tha ai.
Lidhur me këtë rezultat, Ahmeti e ka konsideruar si dështim të Lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se tani janë në situatë më të pafavorshme se që kanë qenë me 28 dhjetor.
“Por, dështim është i Lëvizjes Vetëvendosje. Janë në situatë më të pafavorshme se që kanë qenë me 28 dhjetor, nuk e di a munden ndonjëherë ta përsërisin atë rezultat”, tha ai.