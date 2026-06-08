Numërohen 10% e votave, 10 më të votuarit e LDK-së
Procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputetë po vazhdon me ritëm të shpejtë edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK).
Nga të dhënat e mbi 10% të votave të procesuara, listës së këtij subjekti i prin Vjosa Osmani Sadriu, e cila ka grumbulluar numrin më të madh të votave deri më tani.
Menjëherë pas saj renditet kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, i pasuar nga Doarsa Kica Xhelili dhe figura të tjera të larta drejtuese e historike të LDK-së.
Më poshtë gjeni listën e 10 kandidatëve më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) deri në këto momente: