Mourinho i ka kërkuar tashmë Real Madridit transferimin e parë
Vitinha është kthyer në dëshirën kryesore të Jose Mourinhos, në rast se portugezi merr drejtimin e Real Madridit sezonin e ardhshëm. Trajneri ka përcjellë tashmë prioritetet e tij.
Emri i mesfushorit të Paris Saint-Germainit shfaqet si një pjesë kyçe e projektit. Mourinho beson se ardhja e tij do të ishte thelbësore për t’i dhënë ekipit ekuilibër.
Rikthimi i mundshëm i Mourinhos te Real Madridi shoqërohet me kërkesa të qarta. Mes tyre spikat nënshkrimi me Vitinhan, si boshti kryesor i mesfushës.
Trajneri portugez mendon se Vitinha mund ta organizojë lojën e “Los Blancos”. Aftësia e tij për të shpërndarë topin, për të bërë presion dhe për të ruajtur ritmin e lojës e bën atë një profil shumë të vlerësuar.
Po ashtu, Mourinho kërkon edhe një lojtar të besueshëm. Vitinha, bashkëkombësi i tij, i përshtatet këtij profili si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe të mentalitetit konkurrues.
Interesimi nga kampi i Real Madridit pranohet, por operacioni komplikohet nga faktorë të ndërlikuar ekonomikë.
Paris Saint-Germaini nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga Vitinha. Mesfushori konsiderohet një pjesë strukturore brenda projektit parizien.
Klubi francez i ka vendosur lojtarit një çmim pranë 120 milionë eurove, një shifër që e vështirëson seriozisht çdo tentativë të Real Madridit.
Megjithatë, Mourinho ngul këmbë për afrimin e tij. Ai beson se Vitinha mund të bëjë diferencën në ndeshjet me kërkesa të larta.
Real Madridi po shqyrton mënyra të mundshme për ta ulur koston e operacionit. Nuk përjashtohen negociata të gjata, nëse Mourinho përfundimisht zgjidhet për ta drejtuar ekipin./Telegrafi/