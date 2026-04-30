Vitinha është kthyer në dëshirën kryesore të Jose Mourinhos, në rast se portugezi merr drejtimin e Real Madridit sezonin e ardhshëm. Trajneri ka përcjellë tashmë prioritetet e tij.

Emri i mesfushorit të Paris Saint-Germainit shfaqet si një pjesë kyçe e projektit. Mourinho beson se ardhja e tij do të ishte thelbësore për t’i dhënë ekipit ekuilibër.

Rikthimi i mundshëm i Mourinhos te Real Madridi shoqërohet me kërkesa të qarta. Mes tyre spikat nënshkrimi me Vitinhan, si boshti kryesor i mesfushës.

Trajneri portugez mendon se Vitinha mund ta organizojë lojën e “Los Blancos”. Aftësia e tij për të shpërndarë topin, për të bërë presion dhe për të ruajtur ritmin e lojës e bën atë një profil shumë të vlerësuar.

Po ashtu, Mourinho kërkon edhe një lojtar të besueshëm. Vitinha, bashkëkombësi i tij, i përshtatet këtij profili si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe të mentalitetit konkurrues.

Interesimi nga kampi i Real Madridit pranohet, por operacioni komplikohet nga faktorë të ndërlikuar ekonomikë.

Paris Saint-Germaini nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga Vitinha. Mesfushori konsiderohet një pjesë strukturore brenda projektit parizien.

Mourinho thyen heshtjen dhe flet për një kalim të mundshëm te Real Madridi

Klubi francez i ka vendosur lojtarit një çmim pranë 120 milionë eurove, një shifër që e vështirëson seriozisht çdo tentativë të Real Madridit.

Megjithatë, Mourinho ngul këmbë për afrimin e tij. Ai beson se Vitinha mund të bëjë diferencën në ndeshjet me kërkesa të larta.

Real Madridi po shqyrton mënyra të mundshme për ta ulur koston e operacionit. Nuk përjashtohen negociata të gjata, nëse Mourinho përfundimisht zgjidhet për ta drejtuar ekipin./Telegrafi/

NdërkombëtareEkipetReal MadridFutbollSport
telegrafi sport app