Mourinho thyen heshtjen dhe flet për një kalim të mundshëm te Real Madridi
Jose Mourinho ka reaguar drejtpërdrejt ndaj spekulimeve në rritje që e lidhin atë me një rikthim sensacional te Real Madridi, si zëvendësues i Alvaro Arbeloas.
Trajneri legjendar portugez, që aktualisht është në krye të Benficas, ndaloi gjithashtu për të reflektuar mbi periudhën e tij emocionale te Roma, duke e përshkruar kryeqytetin italian si ambientin më të veçantë të karrierës së tij të pasur.
Mes raportimeve të forta se kampionët 15-herë të Europës janë të interesuar për një ribashkim, Mourinho i ka zbehur këto zëra duke e zhvendosur fokusin te projekti i tij aktual.
Ai drejton Benficën, por sipas raportimeve, presidenti Florentino Perez po e shtyn përpara idenë e rikthimit të ish-trajnerit, me synimin për të rikthyer stabilitetin te një skuadër që ka hasur vështirësi nën drejtimin e Arbeloas.
I pyetur për lidhjet me Real Madridin, “Special One” nuk dha detaje për një rikthim në La Liga. Në vend që t’i ushqente spekulimet për një mandat të dytë në kryeqytetin spanjoll, 63-vjeçari këmbënguli se vëmendja e tij është te detyra në Lisbonë.
“Objektivi im i radhës është ta rikthej Benficën në Ligën e Kampionëve”, deklaroi ai në një intervistë për Il Giornale, duke ftohur idenë e një largimi të menjëhershëm, pavarësisht raportimeve se kontrata e tij me gjigantin portugez përmban një klauzolë shkëputjeje të përballueshme.
Edhe pse u shkarkua nga Roma në janar të vitit 2024, Mourinho theksoi se e mban klubin dhe tifozët e tij në vlerësim maksimal.
“Për mua, ka qenë vendi më i mirë në karrierën time. Asnjëherë nuk kam ndier një ambient kaq të jashtëzakonshëm rreth një skuadre futbolli. Olimpico ishte gjithmonë plot”, ka thënë ai./Telegrafi/