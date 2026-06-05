Operacioni “fshesa” te PSG-ja: këta janë tetë lojtarët që mund të largohen në verë
Pas fitimit të titullit të dytë radhazi në Ligën e Kampionëve, PSG ka nisur të planifikojë të ardhmen, me disa largime të mundshme që pritet ta përcaktojnë aktivitetin e klubit në afatin kalimtar të verës.
Edhe pse kampionët e Francës nuk parashikojnë një “revolucion” të madh në skuadër, priten vendime të rëndësishme për të ardhmen e disa lojtarëve të ekipit të parë.
Ndër largimet më të mundshme përmenden Kang-in Lee dhe Goncalo Ramos. Të dy janë nën kontratë deri në vitin 2028, por PSG nuk ka hapur bisedime për rinovim dhe, sipas raportimeve, do të ishte e gatshme të dëgjojë oferta të përshtatshme këtë verë.
Situata e Ibrahim Mbaye është më pak e qartë. Sulmuesi 18-vjeçar la përshtypje me Senegalin në Kupën e Kombeve të Afrikës, por në pjesën e dytë të sezonit pati vështirësi të gjejë minuta të rregullta nën drejtimin e Luis Enrique.
Disa klube thuhet se po e monitorojnë situatën e Mbaye, ndonëse PSG vazhdon ta konsiderojë atë si një nga talentët më premtues të akademisë.
Në anën tjetër, klubi po punon për të siguruar të ardhmen afatgjatë të sulmuesve kyç. Bradley Barcola aktualisht është në negociata për zgjatje kontrate, me PSG-në që synon të zmbrapsë interesimin e klubeve rivale europiane. Bisedime të ngjashme po zhvillohen edhe me Ousmane Dembele.
Në mesfushë, paqartësi ka rreth Senny Mayulu, i cili ka vetëm edhe një vit kontratë. Diskutimet për rinovim po vazhdojnë, por ende nuk është arritur marrëveshje.
Në mbrojtje, PSG po e vëzhgon situatën e Marquinhos. Kapiteni brazilian dëshiron të qëndrojë në Paris, por në rast largimi, klubi pritet të dalë në treg për një qendërmbrojtës zëvendësues.
Po ashtu, PSG raportohet se po kërkon edhe një mbrojtës të gjithanshëm, i aftë të luajë si mbrojtës i majtë ashtu edhe në qendër të mbrojtjes, zhvillim që ngre pikëpyetje mbi të ardhmen e Lucas Hernandez, pasi minutazhi i tij ka rënë.
Në portë, Lucas Chevalier përballet me një tjetër sezon të pasigurt. Ish-portieri i Lille vazhdon të jetë pas Matvey Safonov në hierarki dhe mund ta rishqyrtojë situatën e tij, pas mungesës në përgatitjet e Francës për Kupën e Botës./Telegrafi/