Barcelona nis lëvizjet e para për yllin e Chelseat – nuk bëhet fjalë për Joao Pedron
Barcelona ka nisur lëvizjet e para strategjike të afatit kalimtar të verës me synimin e qartë për të ristrukturuar krahun e majtë, me kërkesë të drejtpërdrejtë të Hansi Flick, duke e vënë në shënjestër profilin e Marc Cucurellës.
Në zyrat e klubit katalanas po qarkullojnë disa dosje të hapura dhe drejtoria sportive e udhëhequr nga Deco e pranon se kjo pozitë pritet të pësojë një transformim të plotë.
Ndërsa klubi po negocion marrëveshje të ndërlikuara me Al-Hilal për ta blerë përfundimisht Joao Cancelon, stafi i ri teknik synon ta përforcojë skuadrën edhe me mbrojtësin e Chelseat, një operacion i rëndësishëm që do ta ndryshonte ndjeshëm konfigurimin mbrojtës të ekipit për garat e ardhshme të rëndësishme.
Transferimi i mundshëm i Cucurellës te ekipi katalanas varet drejtpërdrejt nga zgjidhja e së ardhmes profesionale të Alejandro Balde.
Mbrojtësi i dalë nga La Masia nuk ka arritur ta ofrojë nivelin sportiv të pritur gjatë sezonit të fundit dhe departamenti teknik është i hapur të shqyrtojë oferta tërheqëse, me qëllim rritjen e të ardhurave në “Camp Nou”.
Pavarësisht reputacionit shumë të mirë ndërkombëtar të 20-vjeçarit dhe një vlere të vlerësuar në treg rreth 55 milionë euro, lojtari ka shprehur dëshirë të fortë të qëndrojë në Spanjë, çka ka mbajtur pezull bisedimet joformale me klubin londinez.
Bordi i Chelseat ka miratuar largimin e mbrojtësit të majtë, pasi skuadra angleze nuk arriti të sigurojë kualifikimin për garat kontinentale të sezonit të ardhshëm.
Drejtuesit e klubit anglez synojnë të rikuperojnë një pjesë të investimit të madh fillestar, që thuhet se ka kaluar 60 milionë euro, duke e vendosur çmimin aktual në një interval mes 45 dhe 55 milionë eurosh, përmes një shume fikse dhe bonusesh të ndryshueshme.
Megjithatë, Barcelona nuk është e vetme në garë për këtë transferim, pasi edhe Atletico Madridi po e ndjek nga afër situatën për ta përfshirë në projektin e vet./Telegrafi/