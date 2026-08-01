Interi arrin marrëveshje për një përforcim të madh nga Liga Premier
Kampioni aktual i Italisë, Interi, ka rënë dakord për ardhjen e një tjetër përforcimi nga Liga Premier, pasi anëtari i ri i Nerazzurrëve do të jetë mbrojtësi argjentinas, Cristian Romero.
Sipas ESPN Argjentina, të dy klubet kanë arritur një marrëveshje për transferimin e Romeros, për të cilin Interi do të paguajë 40 milionë euro.
Fituesi 28-vjeçar i Kupës së Botës 2022 me Argjentinën do të kthehet kështu në Serie A, ligën në të cilën ai tashmë ishte vendosur si një nga mbrojtësit më të mirë të Evropës përpara se të transferohej në Angli.
🚨 ACUERDO DE PALABRA ENTRE TOTTENHAM E INTER POR CUTI ROMERO.
👉 La información de @leoparadizo. pic.twitter.com/khPFyVqHxN
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2026
Negociatat midis dy klubeve u përshpejtuan pas bisedimeve të drejtpërdrejta midis drejtorit sportiv të Interit, Piero Ausili, dhe menaxhmentit të Tottenhamit.
Edhe pse fillimisht Spurs këmbënguli për një kompensim më të lartë, të dyja palët gjetën gjuhën e përbashkët. U ra dakord për një paketë financiare që i lejon Spurs të rikuperojë një pjesë të konsiderueshme të parave të investuara, duke përmbushur njëkohësisht dëshirën e Romeros për t'u larguar nga Liga Premier.
Largimi i Romeros përkon me një ristrukturim të madh të skuadrës përpara sezonit të ardhshëm nga trajneri i Tottenhamit, Roberto De Zerbi.
Spurs janë përgatitur tashmë për këtë tranzicion duke forcuar pozicionet mbrojtëse me ardhjet e Jan Paul van Hecke dhe Marcos Senesi, duke siguruar kështu stabilitet në mbrojtje.
Nga ana tjetër, transferimi i Romeros te Interi përfaqëson një hap të rëndësishëm dhe një mesazh të qartë në përpjekjet e tyre për të forcuar më tej vijën e mbrojtjes.
Argjentinasi i bashkohet John Stones, i cili mbërriti te Interi nga Manchester City disa ditë më parë, dhe Romero më parë ka luajtur për Genoan, Juventusin dhe Atalantën në Itali. /Telegrafi/