Fabrizio Romano flet për të ardhmen e Kristjan Asllanit
Kristjan Asllani pritet të largohet nga Interi këtë verë, por aktualisht nuk ka negociata të avancuara me Atalantën, sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano.
Reprezentuesi shqiptar nuk është më pjesë e planeve të trajnerit Cristian Chivu dhe nuk u përfshi në skuadrën e Interit për turneun para-sezonal të klubit në Australi, duke rritur spekulimet për një largim të mundshëm.
Raportet nga mediat shqiptare kishin pohuar se Interi dhe Atalanta ishin afër arritjes së një marrëveshjeje me vlerë rreth 6.8 milionë euro, plus 4 milionë euro të tjera në bonuse.
🚨 Despite reports, #Inter and Atalanta are NOT in negotiations for Kristjan Asllani- although the midfielder is on his way out of the club. 🇦🇱
[via @FabrizioRomano] pic.twitter.com/ZqOnxX20Wu
— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 1, 2026
Megjithatë, Romano ka sqaruar se nuk po zhvillohen bisedime konkrete ose të avancuara midis dy klubeve në këtë fazë.
Asllani iu bashkua Interit nga Empoli në vitin 2022 dhe ka pasur vështirësi të sigurojë një rol titullar në mesfushë.
24-vjeçari tani pritet të kërkojë një transferim diku tjetër në kërkim të më shumë kohës së lojës dhe Sassuolo është njëra nga ekipet e përfolura. /Telegrafi/