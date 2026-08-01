Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Fatmir Dibra”, Skenderaj më 31.07.2026 – 23:25.

“Viktima mashkull kosovar, është dërguar në Spitalin e Mitrovicë për tretman mjekësor, pasi që dyshohet se është plagosur me armë zjarri nga i dyshuari mashkull kosovar”, thuhet në raport.

Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar 3 gëzhoja.

Pas tretmanit mjekësor viktima është liruar, ndërsa i dyshuari gjendet në arrati.

Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/

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