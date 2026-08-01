Barcelona është afër një transferimi tepër të rëndësishëm për vetëm 10 milionë euro
Barcelona thuhet se është në prag të sigurimit të mbrojtësit portugez Joao Cancelo në një transferim të përhershëm me vlerë afërsisht 10 milionë euro nga Al Hilal.
Sipas Mundo Deportivo, gjigantët sauditë kanë miratuar largimin e mbrojtësit, duke hapur rrugën për negociata vendimtare në fazën përfundimtare së bashku me super-agjentin Jorge Mendes.
Ndërsa klubet po sqarojnë detajet e kontratës, Cancelos i është dhënë leja për t'u stërvitur individualisht në shtëpi në Portugali.
🇵🇹 El 'caso Cancelo' se desencalla: Al Hilal negocia con el Barça
➡️ El conflicto con el defensa portugués está aclarado y solucionado y ahora espera cerrar una oferta azulgrana por unos 10 millones de euros
✍️ @gbsans https://t.co/u74tIhyb8f
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 1, 2026
Ky zhvillim në fakt shuan spekulimet e mediave për një përçarje midis Cancelos dhe Al Hilal në lidhje me mungesën e tij në kampin e tyre para-sezonal austriak.
Të dyja palët konfirmuan se mungesa ishte rënë dakord reciprokisht për të përshpejtuar largimin e tij.
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, e konsideron mbrojtësin e krahut të gjithanshëm një prioritet themelor për projektin e tij të ri dhe është duke pritur të lançojë ofertën përfundimtare financiare të klubit. /Telegrafi/