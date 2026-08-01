Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, po e shtyn me dëshpërim klubin për të nënshkruar një qendërmbrojtës të nivelit botëror këtë verë, raporton gazeta Marca.

Duke u nisur për miqësoren e tyre të parë parasezonale kundër Fiorentinës, Mourinho përballet me mungesa të madhe në mbrojtje.

Blerja e re Ibrahima Konate është me pushime, ndërsa Eder Militao, Antonio Rudiger, Dean Huijsen dhe Raul Asencio janë të gjithë jashtë fushave për shkak të lëndimeve ose mungesës së formës fizike.


Ndërsa yjet e akademisë Lamini Fati dhe Joan Martinez do të luajnë për ndeshje miqësore, një zëvendësim i jashtëm konsiderohet një përparësi absolute.

Alessandro Bastoni i Interit është shfaqur si objektivi kryesor i klubit, me Real Madridin që është i bindur se ata kanë fuqinë financiare për të realizuar këtë operacion të shtrenjtë.

Megjithatë, ata duhet të miratojnë një largim në mbrojtje përpara se të përshpejtojnë sulmin e tyre. /Telegrafi/

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