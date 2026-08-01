Mourinho synon një qendërmbrojtës elitar mes krizës së lëndimeve të Real Madridit
Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, po e shtyn me dëshpërim klubin për të nënshkruar një qendërmbrojtës të nivelit botëror këtë verë, raporton gazeta Marca.
Duke u nisur për miqësoren e tyre të parë parasezonale kundër Fiorentinës, Mourinho përballet me mungesa të madhe në mbrojtje.
Blerja e re Ibrahima Konate është me pushime, ndërsa Eder Militao, Antonio Rudiger, Dean Huijsen dhe Raul Asencio janë të gjithë jashtë fushave për shkak të lëndimeve ose mungesës së formës fizike.
🚨Ni un solo central del primer equipo disponible para Mou🚨
El Madrid arrastra desde 2024 una plaga de lesiones en el eje que deja al técnico luso sin un solo central del primer equipo para el estreno de pretemporada
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— MARCA (@marca) August 1, 2026
Ndërsa yjet e akademisë Lamini Fati dhe Joan Martinez do të luajnë për ndeshje miqësore, një zëvendësim i jashtëm konsiderohet një përparësi absolute.
Alessandro Bastoni i Interit është shfaqur si objektivi kryesor i klubit, me Real Madridin që është i bindur se ata kanë fuqinë financiare për të realizuar këtë operacion të shtrenjtë.
Megjithatë, ata duhet të miratojnë një largim në mbrojtje përpara se të përshpejtojnë sulmin e tyre. /Telegrafi/