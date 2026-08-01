RB Leipzig nuk i përgjigjet propozimit të fundit të Real Madridit, ngec marrëveshja për Yan Diomande
Negociatat e Real Madridit për Yan Diomande kanë ngecur pasi RB Leipzig po e pezullon marrëveshjen. Aktiviteti i transferimeve të Real Madridit nuk po përparon siç pritej.
Ndjekja e Real Madridit për Yan Diomande ka hasur një pengesë të papritur pasi RB Leipzig nuk i është përgjigjur propozimit të fundit të klubit spanjoll për transferim, raporton gazetari i Sky Germany, Florian Plettenberg.
Heshtja nga skuadra e Bundesligës gjatë 24 orëve të fundit i ka zënë në befasi drejtuesit e Real Madridit.
Përveç një zbulimi të papritur, RB Leipzig planifikon ta çojë anësorin nga Bregu i Fildishtë në kampin e tyre stërvitor parasezonal në Austri sot (e shtunë).
🚨🧨 BREAKING | RB Leipzig have not responded to Real Madrid’s latest offer. As a result, negotiations have largely stalled in recent 24 hours, causing some surprise in Madrid.
If nothing extraordinary happens, Leipzig’s current plan is for Yan Diomande to fly with the squad to… pic.twitter.com/vKQrqFICVy
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2026
Diomande është larguar mendërisht nga Leipzig dhe po përpiqet në mënyrë aktive ta shmangë udhëtimin.
Nëse detyrohet të udhëtojë, ai synon të mos stërvitet plotësisht me ekipin për të mbrojtur transferimin e tij të dëshiruar në Santiago Bernabeu.
Pavarësisht pezullimit aktual, transferimi mbetet aktiv pasi të dy klubet përballen me një fundjavë të rëndësishme për të zgjidhur tarifën përfundimtare. /Telegrafi/